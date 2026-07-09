น้ำมันพุ่ง 5% สูงสุดรอบหลายสัปดาห์ หุ้นมะกันลด หลังสหรัฐถล่มอิหร่านซ้ำ
ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวว่า ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้ว และรัฐบาลสหรัฐประกาศปฏิบัติการโจมตีทางทหารครั้งใหม่
ราคาน้ำมันปิดตลาดเพิ่มขึ้นเกือบ 5% เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้ง ทำให้ตลาดกังวลว่าอุปทานพลังงานโลกอาจเผชิญความปั่นป่วนอีก หากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกระงับอีกครั้งหนึ่ง
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับเพิ่มขึ้น 3.86 ดอลลาร์ หรือ 5.2% ปิดที่ 78.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.08 ดอลลาร์ หรือ 4.4% ปิดที่ 73.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน
ข้อมูลที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ยังแสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำมันดิบใน คลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2526 ทำให้ตลาดมีความเปราะบางมากขึ้นต่อภาวะช็อกด้านอุปทานในอนาคต
ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับลดลงแรงที่สุด โดยปิดลดลง 1.09% มาอยู่ที่ 52,348.09 จุด ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 0.28% ปิดที่ 7,482.59 จุด ขณะที่ดัชนีแนสแด็ก คอมโพสิต ซึ่งได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ยังสามารถปิดบวกได้เล็กน้อย 0.2% ที่ 25,870.65 จุด
บรรยากาศเชิงลบในตลาดหุ้นยิ่งรุนแรงขึ้น หลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออกมาเตือนครั้งใหม่ว่า ความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ ทำให้ดัชนี MSCI ที่ใช้วัดผลการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลก ลดลง 0.60% ปิดที่ 1,114.54 จุด
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมารุนแรงขึ้น รวมทั้งความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ยังส่งผลกดดันต่อตลาดทองคำ โดยราคาทองคำในตลาดสปอตลดลง 0.52% มาอยู่ที่ 4,084.19 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐฯ ลดลง 1.45% ปิดที่ 4,085.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ว่าทองคำมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยจึงมักสูญเสียความน่าสนใจในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง