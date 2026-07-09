ไต้ฝุ่นบาหวี่ มุ่งหน้าไต้หวัน จ่อพัดขึ้นฝั่งจีนเสาร์นี้ จับตาอาจเป็นพายุรุนแรงสุด ในรอบ 2 ปี
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ไต้ฝุ่นบาหวี่ที่มีความเร็วลมลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 200 กม./ชม. กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันในวันพฤหัสบดี(9 ก.ค.)นี้ ขณะที่ทางการได้เร่งเตือนให้ประชาชนเตรียมกักตุนสเบียงและเตรียมพร้อมรับมือกับพายุลูกนี้ที่อาจกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2024
เจสัน ชาง นักพยากรณ์อากาศจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของไต้หวัน กล่าวว่า ไต้ฝุ่นบาหวี่จะเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สดุที่พัดถล่มไต้หวันนับตั้งแต่ปี 1987 ซึ่งพายุที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ถือเป็นปรากฎการณ์ที่ค่อนข้างพบได้ยากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้
ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ ของไต้หวัน ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ขอให้ประชาชนเตรียมสเบียงที่จำเป็น ตั้งแต่อาหารไปจนถึงไฟฉาย พร้อมทั้งแชร์วิดีโอสอนการจัดกระเป๋าฉุกเฉินที่มีสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตได้เป็นเวลา 3 วันด้วย
ด้านข้อมูลของ AcucuWeather ระบุว่า หากไต้ฝุ่นบาหวี่ยังคงระดับความรุนแรงตามที่คาดการณ์ไว้ก็จะกลายเป็นไต้ฝุ่นที่ทรงพลังที่สุดนับตั้งแต่ซูเปอร์ไต้ฝุ่นกองเร็ยแผลงฤทธิ์ในปี 2024
เจสัน นิโคลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อากาศของ AccuWeather กล่าวว่า แม้ว่าความเร็วลมของบาหวี่จะเริ่มอ่อนกำลังลงตั้งแต่วันพฤหัสบดี แต่พายุลูกนี้จะยังคงเป็นพายุอันตรายขณะเคลื่อนผ่านไต้หวันและทางตะวันออกของจีนตั้งแต่ค่ำวันศุกร์ไปจนถึงวันจันทร์
ด่านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการณ์ว่า ไต้ฝุ่นบาหวี่ ซึ่งขณะนี้เป็นพายุที่มีขนาดกว้างที่สุดราว 1,000 กม. หรือเทียบเท่ากับความกว้างของประเทศฝรั่งเศส จะเคลื่อนตัวผ่านทางตอนเหนือของไต้หวัน ก่อนจะพัดขึ้นฝั่งจีนที่มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกของประเทศในช่วงเย็นวันเสาร์(11 ก.ค.)นี้
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนเช่นกันให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะโอกินาวา ทางตอนใต้ของสุดของประเทศเฝ้าระวังกำลังลมรุนแรง เหตุดินถล่ม น้ำท่วมและคลื่นซัดฝั่ง
ยังมีความเห็นของ เซียงโป เฟิง นักวิจัยด้านพายุหมุนเขตร้อนจากอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน กล่าวว่า เราควรให้ความสำคัญกับไต้ฝุ่นบาหวี่อย่างมาก เพราะพายุลูกนี้ใช้เวลานานในการทวีกำลังเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก โดยดูดซับพลังงานจากน้ำทะเลอุ่นและสะสมความชื้นจำนวนมหาศาล เมื่อพายุพัดขึ้นฝั่งหรือเคลื่อนเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่ง ความเสียหายอาจรุนแรงถึงขึ้นหายนะ และการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางพายุเพียงเล็กน้อย ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้
ทั้งนี้ จีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมถึงเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นและไต้หวัน กำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่รุนแรงและสร้างความเสียหายมากขึ้น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ามีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยปีนี้ยังเป็นปีที่น่ากังวลเป็นพิเศษ เนื่องจากปรากฎการณ์เอลนีโญที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พายุไต้ฝุ่นเกิดบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น