สหรัฐโจมตี 90 เป้าหมายในอิหร่าน เตหะรานสวนกลับ ถล่มบาห์เรน-คูเวต-กาตาร์
กองบัญชาการกลางสหรัฐ (CENTCOM) กล่าวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ว่า กองกำลังได้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งแล้ว โดยเป็นการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านประมาณ 90 แห่ง ซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศ ทรัพย์สินสำหรับการเฝ้าระวังชายฝั่ง คลังเก็บขีปนาวุธและโดรน ขีดความสามารถทางเรือ และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ทางทหารตามแนวชายฝั่งของอิหร่าน
การโจมตีรอบใหม่มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร CENTCOM ได้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านด้วยการโจมตีเป้าหมายมากกว่า 80 แห่ง เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านได้ทำการโจมตีเรือพาณิชย์ 3 ลำในหรือบริเวณใกล้เคียงกับช่องแคบฮอร์มุซ
ด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่าได้ทำการโจมตีด้วยโดรนโดยมีเป้าหมายเป็นฐานทัพและศูนย์ยุทธศาสตร์ของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซีย โดยการโจมตีดังกล่าวมีเป้าหมายที่ระบบขีปนาวุธแพทริออตในคูเวต สถานีเสาอากาศดาวเทียมเตือนภัยล่วงหน้าในกาตาร์ และถังเชื้อเพลิงของกองทัพสหรัฐในบาห์เรน โดยใช้โดรนหลายประเภทจำนวนมากในการโจมตีครั้งนี้
กองทัพอิหร่านย้ำว่า จะไม่ยอมให้เป้าหมายและความทะเยอทะยานของประธานาธิบดีสหรัฐผู้โง่เขลาประสบความสำเร็จไม่ว่าในกรณีใดๆ และจะปกป้องอุดมการณ์อันสูงส่งของการปฏิวัติอิสลามจนกว่าจะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ มีรายงานเหตุระเบิดในเมืองต่างๆ ของอิหร่านตามแนวช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงบูเชห์ร ชาบาฮาร์ บันดาร์ อับบาส ซิริก จาสก์ และเกาะอาบู มูซา โดยมีมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนในอิหร่านชาห์ร