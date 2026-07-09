แพงสุดโลก! คนสิงคโปร์จะมีรถ ต้องควักจ่าย 3.3 ล้านบ. ซื้อใบอนุญาตครอบครอง
ผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ในสิงคโปร์ จำเป็นต้องจ่ายเงินถึงเกือบ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.33 ล้านบาท สำหรับค่าใบอนุญาตครอบครองรถยนต์ขนาดเล็ก(COE) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในระบบโควตาจำกัดจำนวนรถยนต์ของสิงคโปร์ได้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก จากรายงานที่เปิดเผยเมื่อวันพุธ(8 ก.ค.)
โดยค่าใบอนุญาตครอบครองรถยนต์ขนาดเล็ก หรือรถที่มีขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 1.6 ลิตร ในสิงคโปร์ได้เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 และยังไม่มีทีท่าว่าจะปรับลดลง
ทั้งนี้ สิงคโปร์ ประเทศที่มีประชากรราว 6.1 ล้านคน ได้จัดประมูลใบอนุญาตครอบครองรถยนต์เป็นประจำ โดยกำหนดจำนวนใบอนุญาตที่จะออกในแต่ละรอบ เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิ์ครอบครองรถยนต์เป็นเวลา 10 ปี มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมปริมาณรถยนต์บนท้องถนนในประเทศให้อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคัน ซึ่งระบบการประมูลนี้ทำให้สิงคโปร์ กลายเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลก
รายงานระบุว่า ปัจจุบัน เฉพาะค่าใบอนุญาตครอบครองรถเพียงอย่างเดียวในสิงคโปร์ เทียบได้เท่ากับการซื้อรถยนต์โตโยต้า โคโรลลาในสหรัฐอเมริกา ได้ถึง 4 คัน ส่วนรถยนต์รุ่นเดียวกันนี้ในสิงคโปร์ หากรวมค่าใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและภาษีต่างๆ แล้ว จะมีราคาอยู่ที่ 179,888 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 4.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ต่อปีของภาคครัวเรือนโดยเฉลี่ยในสิงคโปร์อยู่ที่ 149,352 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 3.86 ล้านบาท ขณะที่แฟลตที่พักขนาดเล็กที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐมีราคาเริ่มที่ 139,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 3.59 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคมปี 2023 ใบอนุญาตครอบครองรถยนต์ขนาดใหญ่ในสิงคโปร์พุ่งทะลุ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กในขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ 77,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าใบอนุญาตได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 78,844 ดอลลาร์สหรัฐ (102,009 ดอลลาร์สิงคโปร์) ในการประมูลครั้งแรกของปีนี้
ในการตอบกระทู้ถามในรัฐสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับค่าใบอนุญาตที่เพิ่มสูงขึ้น นายเจฟฟรีย์ เซียว รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์ กล่าวว่า ความต้องการยังคงมีอยู่อย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น ในขณะที่จำนวนใบอนุญาต COE สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กที่เปิดให้ประมูลนั้นมีแนวโน้มลดลง