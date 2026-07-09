ทรัมป์ไฟเขียว ยูเครนผลิตขีปนาวุธแพทริออตเอง
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐจะอนุมติให้ยูเครนสามารถผลิตระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตขึ้นเองได้ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันให้แก่ยูเครนอย่างมาก หลังจากยูเครนร้องขอการอนุมัติในการผลิตอาวุธป้องกันตนเองมาอย่างยาวนาน
ในที่ประชุดสุดยอดองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ที่ กรุงอังการา ประเทศตุรกี ทรัมป์กล่าวกับเซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครนว่า สหรัฐจะอนุมัติให้ยูเครนสามารถผลิตขีปนาวุธแพทริออตได้ และเมื่อเป็นเช่นนี้ ยูเครนจะมาร้องเรียนว่าสหรัฐไม่ส่งความช่วยเหลืออย่างเพียงพอไม่ได้อีกต่อไป พร้อมกล่าวว่า ขีปนาวุธแพทริออตเป็นอาวุธเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่งเขาชอบมากกว่าอาวุธโจมตี
อย่างไรก็ดี ทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดที่เจาะจง แต่บรรยากาศระหว่างการประชุมมีแนวโน้มดีขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ทรัมป์เคยวิพากษ์เซเลนสกีว่าเป็นพวก ‘ไม่สำนึกบุญคุณ’ อย่างเห็นได้ชัด โดยทรัมป์ระบุว่า เขาและเซเลนสกีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
เมื่อถูกถามว่าสหรัฐจะจัดส่งขีปนาวุธแพทริออตให้ยูเครนเพิ่มเติมทันทีหรือไม่ ทรัมป์ตอบกลับว่าจะส่งขีปนาวุธบางส่วนไปทันที เพราะสหรัฐมีขีปนาวุธแพทริออตในครอบครองไม่มากนัก และเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันด้วย
ทรัมป์คิดว่ายูเครนสามารถเริ่มผลิตเองได้อย่างรวดเร็ว โดยกล่าวว่า “ผมคิดว่าพวกเขาสามารถผลิตได้ค่อนข้างเร็ว เมื่อสหรัฐอธิบายเสร็จแล้ว จากนั้นจะนำบริษัทมาที่นี่เพื่อให้คุณทำงานร่วมกับบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีความสามารถอย่างยอดเยี่ยมด้านการผลิตอาวุธที่มีความสลับซับซ้อน”
ทรัมป์ยังบอกด้วยว่า เขาจะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียในวันเดียวกัน ทั้งยังอวดอ้างด้วยว่า “เราได้จบสงครามไปเป็นจำนวนมาก และนี่อาจจะเป็นสงครามที่ผมคิดว่ามันจะง่ายที่สุด ปูตินเป็นคนที่คุยด้วยยาก และชายคนนี้ก็เป็นคนคุยด้วยยากเช่นกัน” โดยทรัมป์หมายถึงเซเลนสกีที่นั่งหารืออยู่ข้างตนเอง
ก่อนหน้านี้ เซเลนสกีร้องขอขีปนาวุธแพทริออตจากสหรัฐอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นอาวุธเพียงหนึ่งเดียวในบรรดาอาวุธทั้งหมดของยูเครนที่สามารถยิงสกัดกั้นขีปนาวุธต่าง ๆ ที่มีความเร็วสูงมากได้อย่างมีประสิทธิภพ
ขณะที่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียออกมาประณามการตัดสินใจของนาโตในการประชุมสุดยอดที่ตุรกี หลังจากที่พันธมิตรนาโตประกาศให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม