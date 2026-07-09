ศาลสูงสุดเกาหลีใต้ พิพากษายืน ลงโทษคุก 7 ปี อดีตปธน.ยุน ฐานขัดขวางการจับกุม
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ศาลสูงสุดของเกาหลีใต้มีคำพิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอล เป็นเวลา 7 ปี ฐานขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่หลังการประกาศกฎอัยการศึกในปี 2024
คำตัดสินข้างต้นมีขึ้นหลังจากศาลสูงกรุงโซล ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นมีคำตัดสินเมื่อเดือนเมษายน ให้ลงโทษจำคุกนายยุนจาก 5 ปี เป็น 7 ปี หลังจากพบว่าเขามีความผิดในข้อหาเพิ่มเติม ขณะที่ในการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์ ศาลระบุว่านายยุนมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารและล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายในการประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ รวมถึงความผิดฐานเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อสื่อต่างประเทศ
ในการพิจารณาคดีนี้ศาลสูงสุดที่ตัดสินยืนตามคำตัดสินก่อนหน้านี้ชี้ว่า ไม่ได้มีการตีความผิดเกี่ยวกับการตีความในข้อกฎหมายใดๆ ในคำพิพากษาก่อนหน้านี้ของศาล
ภายหลังคำพิพากษาทีมทนายความของนายยุนระบุว่าจะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้มีคำวินิจฉัยสืบเนื่องจากคำตัดสินในวันนี้
“เราจะโต้แย้งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคำพิพากษานี้ผ่านกระบวนการตรวจสอบทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งรวมถึงการยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลรัฐธรรมนูญ” ทนายความของยุนกล่าว
ก่อนหน้านี้อัยการได้ร้องต่อศาลให้ลงโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดียุนในคดีนี้เป็นเวลา 10 ปี โดยกล่าวหาว่าเขาใช้อำนาจโดยมิชอบและสร้างความเดือดร้อนให้กับสาธารณชน
ยุน อดีตอัยการที่ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีก่อนถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง ปัจจุบันอยู่ในวัย 65 ปี ยังถูกศาลตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ในข้อหาวางแผนก่อการกบฎซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกาศใช้กฎอัยการศึก นอกจากนี้เขายังถูกดำเนินคดีอื่นๆ อีก 7 คดี และได้ถูกคุมขังมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2025