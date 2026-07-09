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จีนอ่วม ตอนใต้เจอพายุถล่มทำฝนตกหนัก น้ำท่วมใหญ่ เสียชีวิตแล้ว 39 ราย

9.07.26 | 16:44 น.
น้ำท่วมจีน
(Zhou Hua/Xinhua via AP)

จีนอ่วม ตอนใต้เจอพายุถล่มทำฝนตกหนัก น้ำท่วมใหญ่ เสียชีวิตแล้ว 39 ราย

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ตอนใต้ของประเทศจีน กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่ หลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก โดยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ทางการจีนแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 39 ราย หลังเกิดเหตุพายุโซนร้อนพัดถล่ม และทำให้เกิดฝนตกหนัก ขณะที่ไต้หวันและชายฝั่งตะวันออกของจีน เตรียมเจอกับไต้ฝุ่นที่กำลังจะพัดถล่มอีกลูกในเร็ววันนี้

นายติ่ง เว่ย รองนายกเทศมนตรีเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ อยู่ที่เมืองเหิงโจว ที่ซึ่งอ่างเก็บน้ำบางส่วนพังทลายลง ทำให้น้ำจำนวนมากหลากเข้าท่วมตัวเมือง ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 26 ราย และยังมีผู้สูญหายอีก 9 ราย ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง


น้ำท่วมจีน
ภาพจากสำนักข่าวซินหัว แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่เร่งอพยพครูและนักเรียนออกจากสถานศึกษา ในเมืองกุ้ยกัง หลังพายุไมสักพัดถล่ม ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมสูง  (Zhou Hua/Xinhua via AP)

ข่าวระบุว่า พายุโซนร้อนไมสัก ได้ทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในเขตพื้นที่กว่างซี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา และทำให้อ่างเก็บน้ำแตก ผู้คนติดค้างในบ้านและอาคารต่างๆหลายวัน

ขณะที่พายุอีกลูก คือ ไต้ฝุ่นบาหวี่ ที่ขณะนี้ยังอยู่ในทะเล และคาดว่า จะพัดผ่านตอนเหนือของไต้หวัน ทำให้เกิดฝนตกหนักบนเกาะไต้หวัน ก่อนจะขึ้นฝั่งที่มณฑลเจ้อเจียง หรือ ฝูเจี้ยน ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคมนี้

น้ำท่วมจีน
ภาพจากสำนักข่าวซินหัว แสดงให้เห็นภาพมุมสูงของหมู่บ้านหลิวเจีย เมืองฉินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่อยู่ในสภาพน้ำท่วมสูง หลังพายุไมสักพัดถล่ม ทำให้เกิดฝนกตกหนักและน้ำท่วม.(Ao Shuaichang/Xinhua via AP)

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีน แจ้งว่า พายุดังกล่าวจะทำให้เกิดฝนตกหนักกว่าที่คาด ทางตอนใต้ของกว่างซี เป็นเวลาหลายวัน โดยบางพื้นที่คาดว่าจะมีฝน 10-40 เซนติเมตร และพื้นที่ที่เจอหนักที่สุดคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสูงถึงกว่า 90 เซนติเมตร

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มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ทีมกู้ภัยกำลังพยายามนำนักเรียนและครูกว่า 10,000 คน ออกจากโรงเรียนหลายแห่ง ในเมืองกุ้ยกัง ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเหิงโจว