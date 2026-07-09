‘คอนเนอร์ เมอร์ฟี’ อินฟลูฯสายฟิตเนสจากสหรัฐ จมน้ำดับในไทย หลังพยายามหลบหนีตำรวจ

‘คอนเนอร์ เมอร์ฟี’ อินฟลูฯสายฟิตเนสจากสหรัฐ เสียชีวิตจากการจมน้ำในไทย หลังพยายามหลบหนีตำรวจ
สื่อต่างประเทศรายงานว่า คอนเนอร์ ไมเคิล เมอร์ฟี อินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนส จากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เสียชีวิตจากการจมน้ำในประเทศไทย หลังพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งนี้ เมอร์ฟี ในวัย 32 ปี มีผู้ติดตามช่องยูทูบของเขาถึง 2.36 ล้านคน ในฐานะผู้สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูแลรูปลักษณ์และการออกกำลังกาย ถูกพบเสียชีวิตใกล้กับบ้านเช่าหรู ในเขตบางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา
รายงานข่าวระบุว่า เมอร์ฟีมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ และมีการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณที่พักอาศัย ก่อนจะพยายามโบกรถเพื่อขอโดยสารออกไป แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกคนขับว่า อย่าให้เขาขึ้นรถ หลังจากนั้น เมอร์ฟีก็ตะโกนใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และกลิ้งไปมาบนพื้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ เมอร์ฟีก็รีบหลบหนีไป และกระโดดลงไปในทะเลสาบ ที่มีความลึก 32 ฟุต และจมหายไปในน้ำ
นักดำน้ำได้งมหาร่างของเขาอยู่ประมาณ 30 นาที ก่อนจะพบอยู่ห่างจากฝั่งราว 66 ฟุต โดยไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด เบื้องต้นคาดว่าเมอร์ฟีเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ขณะที่แฟนสาววัย 22 ปีของเมอร์ฟี ซึ่งมาพักที่เมืองไทยด้วยกัน บอกว่า เธอเองก็ไม่รู้ถึงสาเหตุของการระเบิดอารมณ์ของฝ่ายชาย แต่ก่อนหน้านี้เขาเคยสาดสีในบ้านจนได้รับความเสียหายมาแล้ว โดยแฟนสาวบอกว่า เธอคบกับเมอร์ฟีมา 3 ปีแล้ว แต่เพิ่งอยู่ด้วยกันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ มีรายงานว่า เมอร์ฟีได้เช่าบ้านหลังนี้มาราว 2 เดือนแล้ว และโพสต์สุดท้ายบนช่องยูทูบของเขา คือเมื่อราว 6 วันก่อนเสียชีวิต ที่อ้างว่าเขากำลังซึมซับจิตวิญญาณของอีลอน และเมื่อเดือนที่แล้ว เมอร์ฟีเพิ่งแชร์วิดีโอสุดชิล ขณะนั่งมองทะเลสาบจากบ้านพัก
ด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทย ได้รับแจ้งเหตุที่เมอร์ฟีเสียชีวิตแล้ว