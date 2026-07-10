ไฟไหม้โรงงานรองเท้าจีน คร่า 28 ชีวิต ชี้วัสดุผลิตเร่งไฟลามเร็ว
รอยเตอร์รายงานโดยอ้างซินหัวว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตรองเท้าฮุ่ยเถิง ในเมืองจิ้นเจียงของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตรองเท้าของจีน ส่งผลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 28 คน โดยมีคนอยู่ภายในโรงงานทั้งหมด 239 คน ขณะที่เกิดเหตุ และสามารถอพยพออกมาได้ 213 รายแล้ว โดยในจำนวนนี้ 2 คนเสียชีวิตหลังถูกนำส่งโรงพยาบาล
วิดีโอแสดงให้เห็นว่า มีเปลวไฟลุกโหมทั่วอาคารหลายชั้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่กลุ่มควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า และมีคนงานจำนวนหนึ่งติดอยู่บนดาดฟ้าหลังจากที่หนีเพลิงไหม้ขึ้นไป
ผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่า เพลิงไหม้เริ่มต้นจากบริเวณชั้นล่างของโรงงาน และวัสดุที่ใช้ในการผลิตรองเท้าซึ่งเก็บไว้ภายในอาคารเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย จึงทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ซีซีทีวีรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเปลวไฟส่วนใหญ่ได้แล้ว ทว่า รถดับเพลิงหลายคันยังคงฉีดน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์จนถึงช่วงเย็นของวัน พร้อมเผยว่า เนื่องจากมีวัสดุและกาวจำนวนมากอยู่ภายในโรงงาน จึงมีกลิ่นฉุนรุนแรงในบริเวณที่เกิดเหตุจนทำให้แสบตา นอกจากนี้ ยังมีการกองเก็บสิ่งของจำนวนมากตามช่องบันได ส่งผลให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและการดับเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ด้านนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้สั่งการให้ระดมกำลังช่วยเหลือและกู้ภัยอย่างเต็มที่ พร้อมกล่าวว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตอย่างร้ายแรง และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
อีกทั้ง ผู้บริหารของบริษัทและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถูกควบคุมตัวแล้ว พร้อมกันนี้ ได้มีการอายัดบัญชีธนาคารของบริษัทระหว่างการดำเนินการสอบสวนด้วย