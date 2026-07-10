เกาหลีเหนือปรับโครงสร้างหน่วยข่าวกรอง เสริมความพร้อมรบกองทัพ
โชซันบิซรายงานโดยอ้างเคซีเอ็นเอเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ว่า ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 9 วาระที่ 1 ของเกาหลีเหนือ ซึ่งมีนายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดเป็นประธาน ได้มีการเสนอให้มี การดำเนินการเพื่อขยายภารกิจและหน้าที่ของหน่วยข่าวกรองของประเทศ (Reconnaissance General Bureau: RGB) ซึ่งรัฐบาลเกาหลีเหนือระบุว่า มีบทบาทหลักในการติดตามภัยคุกคามจากศัตรู และรวบรวมข้อมูลข่าวกรองสำคัญต่อเกาหลีใต้และต่างประเทศ
โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและโยกย้ายบุคลากร รวมถึงการแต่งตั้งผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพประชาชน และส่งเสริมขีดความสามารถด้านข่าวกรอง ตลอดจนการลาดตระเวนทางทหาร
อีกทั้ง ที่ประชุมยังได้หารือถึงมาตรการยกระดับความพร้อมรบของกองทัพ และพิจารณาภารกิจสำคัญทางการเมืองและการทหารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและด้านเทคโนโลยีทางทหารของกองทัพประชาชน
พร้อมกันนี้ ผู้นำคิม ยังได้ลงนามคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางทหารที่สำคัญจำนวน 7 ฉบับ และกล่าวว่า ศักดิ์ศรีของชาติ ระบบของประเทศ และดำรงอยู่ของเกาหลีสังคมนิยม ไม่อาจแยกออกจากความเข้มแข็งทางกลาโหมได้ โดยการพัฒนากองทัพให้เป็นกองกำลังที่ไม่มีวันพ่ายแพ้และได้รับชัยชนะอยู่เสมอเป็นนโยบายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
“กองทัพประชาชนจะต้องมีบทบาทนำและเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน และจะต้องมุ่งเน้นความพร้อมในการปฏิบัติการจริง มีความทันสมัย และยกระดับขีดความสามารถในการทำสงครามจริง” คิมกล่าว