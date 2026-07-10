ระทึก! เครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศกรีซ ลงจอดฉุกเฉินกระแทกรันเวย์ ไฟลุกท่วม

ระทึก! เครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศกรีซ ลงจอดฉุกเฉิน กระแทกรันเวย์ ไฟลุกท่วม นักบินปลอดภัย
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม บีบีซีรายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินขับไล่ เอฟ-16 (F-16) ของกองทัพอากาศกรีซ ต้องลงจอดฉุกเฉิน และกระแทกพื้นอย่างแรง ที่สนามบินซาคินทอส ประเทศกรีซ ส่งผลให้ต้องปิดอาคารผู้โดยสารที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในช่วงวันหยุดฤดูร้อนของประเทศกรีซ
กองทัพอากาศกรีซ แจ้งว่า เครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการฝึกบิน และลงจอดเมื่อเวลาราว 13.45 น. วันที่ 9 กรกฎาคม หลังจากมีการแจ้งว่า เครื่องบินเกิดปัญหาทางเทคนิค และว่า นักบินได้ดีดตัวออกจากเครื่องบินอย่างรวดเร็ว และปลอดภัยดี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่สื่อของกรีซรายงานว่า เครื่องบินได้รับสัญญาณที่บ่งชี้ว่า มีไฟไหม้บนเครื่องก่อนร่อนลงจอด และเกิดไฟไหม้ขณะอยู่บนรันเวย์ ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ของสนามบินต้องเร่งเข้าช่วยเหลือฉุกเฉิน
หนังสือพิมพ์ Kathimerini ของกรีซรายงานว่า เครื่องบินขับไล่ดังกล่าว ลงจอดโดยไม่ได้กางล้อลงจอด ทำให้เครื่องบินไถลไปตามรันเวย์หลายสิบเมตร อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศกรีก ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้
โดยกองทัพอากาศกรีซ ระบุเพียงว่า เครื่องบินลำดังกล่าวมาจากฝูงบินที่ 335 ของกองบินรบที่ 116 ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศอารักซอส ทางตะวันตกของประเทศกรีซ
ข่าวแจ้งว่า หลังเกิดเหตุต้องปิดรันเวย์ดังกล่าว ทำให้เที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกที่สนามบินแห่งนี้ต้องล่าช้าออกไป ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวฤดูร้อน ที่จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนหลายพันคนเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้ทุกสัปดาห์ ส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักร
ทั้งนี้ คาดว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพอากาศจะเดินทางไปยังเกาะซาคินทอส ในหมู่เกาะไอโอเนียน เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากรันเวย์ และเปิดทางให้มีการดำเนินการสนามบินตามปกติ