ญี่ปุ่นเฝ้าระวังสูงสุด ไต้ฝุ่นบาหวี่จ่อขึ้นฝั่ง ไต้หวันหยุดงาน รับมือฝนตกหนักมาก
พายุไต้ฝุ่นบาวี ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีกำลังรุนแรง กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะห่างไกลทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม ทำให้ทางการญี่ปุ่นต้องออกประกาศเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก ดินถล่ม และน้ำท่วม โดยคาดว่าบาหวี่อาจเป็นพายุที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดให้กับภูมิภาคนี้ในรอบหลายปี
ช่วงเช้าวันศุกร์ พายุไต้ฝุ่นบาวีได้เคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะ ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่ห่างไกลทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ใกล้กับไต้หวัน โดยมีความเร็วลมสูงสุด 162 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ประชาชนในพื้นที่ต่างเร่งเตรียมรับมือกับพายุ โดยนำเทปกาวไปปิดกระจกหน้าต่างเพื่อป้องกันกระจกแตกจากแรงลม และติดตั้งตาข่ายกันลมบริเวณบ้านเรือนและร้านค้า
สายการบินหลายแห่งประกาศยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวในภูมิภาคดังกล่าว รวมถึงเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางในวันเสาร์ด้วย
ที่อิชิงากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในเกาะสำคัญของหมู่เกาะซากิชิมะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ประชาชนพากันกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค จนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งถูกซื้อจนเกลี้ยงชั้นวาง ขณะที่ชายหาดสาธารณะ สวนสาธารณะริมชายฝั่ง และท่าเรือเฟอร์รี่หลายแห่ง ดูเหมือนจะปิดให้บริการแล้ว
ขณะที่เกาะไต้หวันซึ่งอยู่ใกล้เคียง ตลาดการเงินประกาศปิดทำการตลาดตลอดทั้งวัน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของไต้หวันก็ประกาศให้ผู้คนหยุดงานด้วย ด้านรัฐบาลไทเปได้จัดตั้งจุดแจกกระสอบทรายให้ประชาชนนำไปใช้ป้องกันน้ำท่วมตามบ้านเรือน
แม้ว่าคาดว่าพายุบาหวี่จะไม่ขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรง แต่น่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงค่ำวันศุกร์นี้ โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง 1 เมตร
รัฐบาลไต้หวันระบุว่า ได้อพยพประชาชนมากกว่า 1,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งภูเขาทางภาคตะวันออกของเกาะ และได้จัดกำลังทหารเกือบ 29,000 นาย เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายไล่ ชิง เต๋อ ประธานาธิบดีไต้หวันโพสต์บนเฟซบุ๊กว่า แม้ว่าพายุไต้ฝุ่นจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยและถูกลดระดับลงเป็นพายุไต้ฝุ่นกำลังปานกลางแล้ว แต่รัศมีของพายุยังคงกว้างมาก และยังอาจนำลมแรงและฝนตกหนักมาสู่หลายพื้นที่
สายการบินของไต้หวันยังประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคมนี้ ที่ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ซึ่งเป็นสนามบินหลักที่ตั้งอยู่นอกไทเป
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงค่ำวันเสาร์ พายุไต้ฝุ่นบาวีจะขึ้นฝั่งบริเวณเมืองเวินโจว ทางชายฝั่งตะวันออกของจีน ซึ่งมีประชากรราว 10 ล้านคน