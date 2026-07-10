อิสราเอล ให้ข่าวกรองมะกัน อ้างอิหร่าน มีแผนลอบสังหารทรัมป์ ชี้ยิวหวังผล ท่าทีกร้าวต่อเตหะราน
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่าอิสราเอลได้แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้กับสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้ บ่งชี้ว่าอิหร่านวางแผนการใหม่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ
ซีเอ็นเอ็นอ้างแหล่งข่าวระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งเตือนเรื่องนี้กับสหรัฐในสัปดาห์นี้ แต่แหล่งข่าวอีกรายระบุว่า ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อน สหรัฐได้รับข้อมูลข่าวกรองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการวางแผนลอบสังหารทรัมป์ แต่การเตือนภัยครั้งนี้จากอิสราเอลถือเป็นเรื่องใหม่และเกี่ยวข้องกับแผนการลอบสังหารที่เจาะจงชัดเจน
เจ้าหน้าที่สหรัฐยังตั้งข้อสังเกตว่าการให้ข้อมูลข่าวกรองดังกล่าวของอิสราเอลอาจเป็นความพยายามหวังผลที่จะโน้มน้าวการตัดสินใจของทรัมป์ ในขณะที่เขากำลังพิจารณาว่าจะยกระดับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐเพื่อตอบโต้อิหร่านหรือไม่
ซีเอ็นเอ็นระบุว่ารายละเอียดของแผนลอบสังหารที่อิสราเอลแจ้งเตือนต่อสหรัฐนั้นยังไม่มีความชัดเจนในทันที โดยแหล่งข่าว 2 รายระบุว่าสหรัฐยังไม่ได้ตรวจสอบข่าวกรองดังกล่าวและไม่ได้ตามเรื่องนี้มาก่อนที่จะได้รับคำเตือนจากอิสราเอล แม้รัฐบาลสหรัฐจะออกมาเตือนโดยตลอดว่าอิหร่านอาจพยายามสังหารทรัมป์ เพื่อแก้แค้นต่อการที่ทรัมป์ได้อนุมัติคำสั่งในการส่งโดรนโจมตีสังหารพลเอกคาเซม โซไลมานี ผู้บัญชาการกองกำลังคุดส์ของอิหร่านจนเสียชีวิตในปี 2020
ซีเอ็นเอ็นรายงานด้วยว่า แหล่งข่าว 2 รายที่คุ้นเคยกับข้อมูลข่าวกรองล่าสุดของสหรัฐกล่าวว่าหน่วยข่าวกรองกำลังติดตามกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับการโจมตีแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ และแหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า หน่วยข่าวกรองสหรัฐกังวลว่าอิหร่านจะเล็งเป้าหมายโจมตีเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งในปัจจุบันและอดีตหลายคนของสหรัฐด้วย แต่แหล่งข่าวคนดังกล่าวมองว่า การให้ข้อมูลข่าวกรองของอิสราเอลเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของอิสราเอลในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องอิหร่าน อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวบางคนในหน่วยข่าวกรองสหรัฐมักไม่ได้เชื่อถือรายงานของอิสราเอลเสมอไป
เมื่อมีการขอความเห็นเกี่ยวกับการให้ข้อมูลดังกล่าวของอิสราเอลซึ่งเดอะ วอลล์สตรีทเจอร์นัล เป็นผู้เปิดประเด็นข่าวนี้เจ้าแรกนั้น ทำเนียบขาวได้อ้างความเห็นของทรัมป์เมื่อไม่กี่วันนี้ที่กล่าวถึงความต้องการของอิหร่านที่จะสังหารเขา
“พวกเขาต้องการกำจัดผู้นำสหรัฐ ซึ่งก็คือตัวผม ผมมีชื่ออยู่ในทุกบัญชีรายชื่อที่ว่านั่น เมื่อเช้านี้ผมเห็นแล้วว่าผมอยู่ในบัญชีของพวกเขาทุกฉบับเลย ถึงตอนนี้ถือว่าผมยังโชคดีอยู่บ้าง แต่อาจจะโชคดีได้ไม่นาน คนพวกนี้ชั่วร้าย เป็นคนป่วย และเราจำเป็นต้องกำจัดมะเร็งร้ายนี้ นั่นคือสิ่งที่ผมคิด” ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธ(8 ก.ค.)
ต่อมาทรัมป์กล่าวอีกว่าเขาเพิ่งรู้ข่าวเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อใหม่ที่ระบุว่าเขาตกเป็นเป้าหมายอันดับ 1 ที่อิหร่านต้องการลอบสังหาร แต่ยังไม่ชัดเจนว่าทรัมป์กล่าวถึงข้อมูลข่าวกรองชุดใหม่จากอิสราเอลหรือไม่
ทั้งนี้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังสหรัฐโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้เตหะรานที่ยิงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อนหน้านั้น โดยทั้งสองฝ่ายต่างยังข่มขู่และเปิดฉากโจมตีตอบโต้กัน