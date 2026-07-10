ออสเตรเลียพบนกท้องถิ่นติดเชื้อ H5N1 ครั้งแรก รุดหาสาเหตุ-เส้นทาง
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม จูลี คอลลินส์ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของออสเตรเลีย กล่าวว่า ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติยืนยันว่า พบนกทะเลท้องถิ่นติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่เมืองโรบ รัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นครั้งแรก หลังที่ก่อนหน้านี้พบว่านกที่ติดเชื้อทั้งหมดเป็นนกทะเลอพยพ ส่งให้ยอดนกที่ยืนยันว่าติดเชื้อในออสเตรเลียเพิ่มเป็น 12 ตัว โดยมีเคสติดเชื้อ 2 รายการในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และ 1 รายการในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
คอลลินส์กล่าวว่า เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ และย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่ามีการตายของนกจำนวนมาก หรือการแพร่ระบาดไปยังสัตว์ปีกในฟาร์มหรือภาคการเกษตรในวงกว้าง
พร้อมกล่าวว่า ด้านนักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งศึกษาเพื่อหาสาเหตุหรือเส้นทางที่ทำให้นกทะเลพื้นเมืองของออสเตรเลียตัวนี้ติดเชื้อ สิ่งที่ทางการทราบตอนนี้คือ นกทะเลดังกล่าวอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งที่มีอาณาเขตทับซ้อนกับนกทะเลอพยพ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อ H5
ออสเตรเลียเป็นทวีปล่าสุดที่ยืนยันการพบเชื้อ H5N1 เมื่อเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ เคยมีการตรวจพบไวรัส H5N1 บนเกาะเฮิร์ด ซึ่งอยู่ห่างจากออสเตรเลียประมาณ 4,100 กิโลเมตร ในช่วงปลายปี 2025