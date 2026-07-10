สุดอบอุ่น! ปธน.อินโดฯ เปิดบ้านพักที่จาการ์ตา ต้อนรับ ‘ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์-แพทองธาร’
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม สื่ออินโดนีเซียหลายแห่งรายงานว่า ประธานาธิบดีปราโบโว สุเบียนโต แห่งอินโดนีเซีย ได้เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกตระกูลชินวัตร 3 คน คือ นายทักษิณ ชินวัตร, น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร สามอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ที่บ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยมีรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของอินโดนีเซียเป็นผู้เผยแพร่ภาพดังกล่าวผ่านทางสื่อโซเชียล นายเทดดี อินทรา วิชัย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แถลงว่า นายทักษิณพร้อมครอบครัว เดินทางถึงบ้านพักของประธานาธิบดีปราโบโว เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมระบุว่า การพบปะกันครั้งนี้เป็นไปในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง และเป็นโอกาสในการเสริมสร้างมิตรภาพอันยาวนานระหว่างสองผู้นำ
นายเทดดีกล่าวด้วยว่า ระหว่างการพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการ ประธานาธิบดีปราโบโวและนายทักษิณได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ระดับโลก และพลวัตในภูมิภาค รวมถึงหัวข้ออื่นๆ โดยการพบปะกันเช่นนี้ รัฐบาลยังคงเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำโลกและบุคคลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและเสริมสร้างสถานของอินโดนีเซีย
สื่ออินโดนีเซียรายงานด้วยว่า ในวันต่อมา คือวันที่ 9 กรกฎาคม ประธานาธิบดีปราโบโวของอินโดนีเซีย ได้พบกับนายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และ น.ส.แพทองธาร เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน การบริหารจัดการสินทรัพย์ของชาติ และกลยุทธ์ในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวของอินโดนีเซีย โดยการหารือดังกล่าวมีขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของกองทุนความมั่งคั่งแห่งอินโดนีเซีย