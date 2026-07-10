สยอง! ตำรวจญี่ปุ่นจับหญิงวัย 49 หลังก่อเหตุเย็บปากเพื่อนสาวร่วมบ้าน
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่น ได้จับกุมตัว “มาซาเอะ ซากูราอิ” วัย 49 ปี ที่เมืองโคกะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ข้อหาทำร้ายร่างกายเพื่อนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นหญิงวัย 42 ปี ด้วยการเย็บปากเข้าด้วยกัน
สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค ของญี่ปุ่น อ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบุว่า ซากูราอิ ซึ่งเป็นพนักงานพาร์ตไทม์ ได้ใช้เข็มและด้าย เย็บริมฝีปากของเพื่อน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเรื่องแดงขึ้นมา หลังจากที่เหยื่อได้หนีออกจากบ้าน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ไปอยู่ที่ร้านค้าใกล้เคียง พร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนข้อความขอความช่วยเหลือเอาไว้ เนื่องจากเหยื่อไม่สามารถพูดได้ เนื่องจากบาดแผลที่ริมฝีปากจากการถูกเย็บ พนักงานของร้านจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เหยื่อวัย 42 ปี บอกด้วยว่า เธอไม่กล้าที่จะหนีออกมาทันทีหลังเกิดเหตุ เนื่องจากกลัวซากูราอิ และทันทีที่ซากูราอิ ไม่อยู่ เธอก็รีบหนีออกมาทันที
อย่างไรก็ตาม ตำรวจไม่ได้เปิดเผยว่า ซากูราอิ ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ ระบุเพียงว่า กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาแรงจูงใจและเบื้องหลังของการก่อเหตุครั้งนี้
ข่าวระบุว่า หญิงทั้งสองน่าจะอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว ซึ่งตำรวจกำลังสอบสวนความสัมพันธ์ของซากูราอิกับเพื่อนร่วมห้องด้วยว่าลึกซึ้งเพียงใด
ขณะที่คนรู้จักของซากูราอิ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์อาซาฮีว่า ซากูราอิ มักจะคอยช่วยเหลือให้ผู้คนที่หนีออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ด้วย และช่วยหางานให้ทำ จึงมีความเป็นไปได้ว่ามีคนหลายคนที่เคยมาอาศัยอยู่ที่บ้านกับซากูราอิ ในช่วงเวลาต่างกัน
ด้านซีซีทีวี รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่า อาจจะมีคนอื่นอาศัยอยู่ในบ้านด้วยขณะเกิดเหตุ
ขณะที่เอ็นเอชเค รายงานว่า เหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ บอกกับตำรวจว่า ซากูราอิโมโหมากตอนที่เกิดเหตุ ก่อนจะเย็บปากของเธอเข้าด้วยกัน