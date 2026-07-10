ไฟป่าโหมไหม้สเปน ดับแล้วอย่างน้อย 11 ศพ สูญหายอีก 19
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 11 ราย และมีผู้สูญหายอีก 19 ราย ในเหตุการณ์ไฟป่าที่ลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างทางตอนใต้ของประเทศสเปนให้ได้รับความเสียหายหนัก เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานเบื้องต้นว่าในจำนวนเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าครั้งนี้มีชาวอังกฤษอยู่ด้วย 4 ราย
เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงของสเปนราว 150 นาย เร่งระดมกำลังควบคุมไฟป่า ซึ่งคาดว่ามีสาเหตุมาจากสายไฟที่ขาดแล้วตกลงมา ก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามสู่พื้นที่ป่ารอบเมืองลอสกัลลาร์ดอส ในจังหวัดอัลเมอเรียของสเปน
อันโตนิโอ ซานซ์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า เหตุไฟป่าครั้งนี้มีความซับซ้อนและลุกลามอย่างรวดเร็ว ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่หรืออาจทั้งหมดอาจเป็นชาวต่างชาติ โดยผู้เสียชีวิต 4 ราย ซึ่งเชื่อว่าเป็นชาวอังกฤษ ถูกพบติดอยู่ในรถยนต์ของพวกเขา ส่วนเหยื่ออีกรายพบในที่อื่นที่ดูเหมือนว่าเขากำลังพยายามหนีไฟ
เหตุไฟป่าครั้งนี้ยังส่งผลให้มีการปิดถนนและต้องอพยพประชาชนราว 1,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยในภูมิภาคดังกล่าว
ทั้งนี้หลายชาติยุโรปทั้งสเปน ฝรั่งเศส และโปรตุเกสต่างกำลังต่อสู้กับเหตุไฟป่าในช่วงฤดูร้อนปีนี้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมยุโรปอย่างต่อเนื่องและทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงสุดถึงราว 40 องศาเซลเซียส