มัดตัวมือยิง ชาร์ลี เคิร์ก สารภาพรูมเมท “หวังว่าผมไม่ได้ทำมัน”
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา เมื่อ ชาร์ลี เคิร์ก วัย 31 ปี นักเคลื่อนไหวฝ่ายอนุรักษนิยมชื่อดังและผู้สนับสนุนคนสำคัญของ โดนัลด์ ทรัมป์ ถูกลอบยิงเสียชีวิต ล่าสุดการพิจารณาคดีในชั้นศาลได้มีการเปิดเผยหลักฐานชิ้นสำคัญที่มัดตัวผู้ลงมืออย่างชัดเจน
พนักงานสอบสวนระบุว่า จำเลยคือ ไทเลอร์ โรบินสัน ได้แอบขึ้นไปบนดาดฟ้าอาคารใกล้เคียง ก่อนจะลั่นไกยิงกระสุน 1 นัดเข้าที่ลำคอของเคิร์ก ขณะกำลังตอบคำถามฝูงชนหลายพันคน ณ มหาวิทยาลัยยูทาห์แวลลีย์
ในชั้นศาล อัยการได้นำเสนอหลักฐานเป็นบันทึกเสียงคำให้การของ แลนซ์ ทวิกส์ เพื่อนร่วมห้องและคนรักของจำเลย โดยระบุว่าในวันถัดจากเกิดเหตุ โรบินสันได้ตัดพ้อกับเขาในทำนองว่า รู้สึกเสียใจและหวังว่าจะไม่ได้ก่อเหตุดังกล่าวลงไป นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเป็นจดหมายลายมือที่จำเลยส่งถึงทวิกส์ ซึ่งเขียนสารภาพอย่างชัดเจนว่า เขาตั้งใจที่จะกำจัด ชาร์ลี เคิร์ก เพราะไม่สามารถทนต่อท่าทีที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังของเคิร์กได้อีกต่อไป
ไม่เพียงเท่านั้น อัยการยังเปิดเผยข้อความบนแพลตฟอร์มบนดิสคอร์ด ซึ่งพบว่าเพียง 1 ชั่วโมงก่อนเข้ามอบตัว โรบินสันได้โพสต์ลงในห้องแชตว่า เมื่อวานที่มหาวิทยาลัยยูทาห์แวลลีย์นั่นคือเขาเอง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานปลอกกระสุนหรือตัวกระสุนที่ใช้ก่อเหตุ ซึ่งมีการสลักข้อความในเชิงเสียดสีทางการเมืองและข้อความเหยียดเพศ ทำให้อัยการยื่นต่อศาลเพื่อขอลงโทษประหารชีวิตจำเลย
ด้าน ไมเคิล เบิร์ต ทนายความฝ่ายจำเลย พยายามยื่นขอให้ศาลยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตแต่ยังไม่สำเร็จ พร้อมทั้งพยายามตั้งข้อสงสัยต่อหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยชี้ว่าผลตรวจวิถีกระสุนจากเศษหัวกระสุนในร่างของผู้ตายไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ ซาแมนธา คาร์เนอร์ เจ้าหน้าที่หน่วยเอทีเอฟ นอกจากนี้ฝ่ายจำเลยยังได้ตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของหลักฐานดีเอ็นเอ และพยายามคัดค้านการเปิดเผยบันทึกเสียงต่อสาธารณะ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาปฏิเสธคำร้องและอนุญาตให้เปิดวิดีโอคำให้การเวอร์ชันปกปิดข้อมูลบางส่วนในศาล
การพิจารณาคดีครั้งนี้มีครอบครัวและเพื่อนสนิทของเคิร์ก รวมถึงวุฒิสมาชิก ไมค์ ลี เข้าร่วมรับฟังด้วย โดยเพื่อนสนิทและนักเคลื่อนไหวชื่อดัง เปิดเผยว่ารู้สึกสะเทือนใจกับภาพหลักฐานเศษหัวกระสุน แต่ก็มั่นใจในหลักฐานของฝ่ายอัยการ พร้อมเข้าใจที่ผู้พิพากษาเลือกที่จะชะลอคำตัดสินออกไป เพื่อให้คดีมีความรัดกุมที่สุด
ปัจจุบัน ไทเลอร์ โรบินสัน ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยมีเหตุเพิ่มโทษ โดยจำเลยยังไม่ได้ยื่นคำให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ และผู้พิพากษา โทนี กราฟ ระบุว่า จะยังไม่มีคำสั่งส่งฟ้องจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเสนอข้อโต้แย้งปิดท้ายในวันที่ 1 กันยายนนี้