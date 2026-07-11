ช็อกทั้งลำ หน้าต่างเครื่องบิน Ryanair หลุดกลางอากาศ เร่งนำเครื่องลงด่วน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม บีบีซี รายงานว่า ผู้โดยสารของสายการบินไรอันแอร์รายหนึ่ง บอกว่า ชายคนหนึ่งเกือบถูกดูดออกไปนอกหน้าต่าง โดยเอาศีรษะออกไปก่อน
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินอยู่ในอากาศประมาณ 10 นาที ก่อนจะลดระดับลงกะทันหันที่ความสูง 2,700 เมตร โดยผู้โดยสารบอกว่าได้ยินเสียงดังขึ้น
มีรายงานว่าชายชาวเซอร์เบียวัย 61 ปี ได้เข้ารับการรักษาอาการแผลไหม้จากแรงเสียดทาน ภรรยาของเขาจับเขาไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อไม่ให้ถูกดูดออกไป
ต่อมา สายการบินไรอันแอร์ ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า เที่ยวบินช่วงเช้าวันศุกร์จากเมืองเทสซาโลนิกิ ประเทศกรีซ ไปยังเมืองเมมมิงเงน ประเทศเยอรมนี ต้องบินกลับไม่นานหลังจากขึ้นบิน เนื่องจากหน้าต่างผู้โดยสารหลุดระหว่างบิน
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.Advertisement
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
สายการบินโลว์คอสต์ของไอร์แลนด์กล่าวว่า เครื่องบินลงจอดอย่างปกติ และผู้โดยสารกลับไปยังอาคารผู้โดยสาร ผู้โดยสารรายหนึ่งขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์และได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ณ จุดเกิดเหตุในเมืองเทสซาโลนิกิ
แถลงการณ์ระบุด้วยว่า มีการจัดเครื่องบินทดแทนเพื่อนำผู้โดยสารไปยังจุดหมาย
ผู้โดยสารเล่าให้สื่อท้องถิ่นฟังว่า ชายคนดังกล่าวห้อยหัวออกมาจากหน้าต่างโดยยื่นออกมาแค่ถึงไหล่ ก่อนที่ผู้โดยสารคนอื่นๆ จะช่วยดึงเขากลับเข้าไปข้างในได้ และยังกล่าวอีกว่า กระจกหน้าต่างแตกเสียหายจากชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เครื่องบิน แม้ว่าสายการบินไรอันแอร์จะยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตาม
“หน้ากากอนามัยหลุดลงมา และมีกลิ่นแรงมาก ศีรษะและไหล่ของผู้โดยสารคนหนึ่งโผล่ออกมานอกหน้าต่าง โชคดีที่เขาไม่ได้ถอดเข็มขัดนิรภัย”
คาดว่าเครื่องบินลำดังกล่าว มีอายุ 18 ปี ดำเนินการโดย มัลตาแอร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไรอันแอร์
🔵#Grecia È accaduto su un volo Ryanair da Salonicco. Un finestrino si è staccato dopo il decollo. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato all’esterno. A evitare il peggio la moglie e gli altri passeggeri che sono riusciti a trattenerlo. L’aereo è subito rientrato. pic.twitter.com/EHUkewkz5y
— Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 10, 2026