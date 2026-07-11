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ช็อกทั้งลำ หน้าต่างเครื่องบิน Ryanair หลุดกลางอากาศ เร่งนำเครื่องลงด่วน

11.07.26 | 10:50 น.

ช็อกทั้งลำ หน้าต่างเครื่องบิน Ryanair หลุดกลางอากาศ เร่งนำเครื่องลงด่วน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม บีบีซี รายงานว่า ผู้โดยสารของสายการบินไรอันแอร์รายหนึ่ง บอกว่า ชายคนหนึ่งเกือบถูกดูดออกไปนอกหน้าต่าง โดยเอาศีรษะออกไปก่อน

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินอยู่ในอากาศประมาณ 10 นาที ก่อนจะลดระดับลงกะทันหันที่ความสูง 2,700 เมตร โดยผู้โดยสารบอกว่าได้ยินเสียงดังขึ้น


มีรายงานว่าชายชาวเซอร์เบียวัย 61 ปี ได้เข้ารับการรักษาอาการแผลไหม้จากแรงเสียดทาน ภรรยาของเขาจับเขาไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อไม่ให้ถูกดูดออกไป

ต่อมา สายการบินไรอันแอร์ ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า เที่ยวบินช่วงเช้าวันศุกร์จากเมืองเทสซาโลนิกิ ประเทศกรีซ ไปยังเมืองเมมมิงเงน ประเทศเยอรมนี ต้องบินกลับไม่นานหลังจากขึ้นบิน เนื่องจากหน้าต่างผู้โดยสารหลุดระหว่างบิน

สายการบินโลว์คอสต์ของไอร์แลนด์กล่าวว่า เครื่องบินลงจอดอย่างปกติ และผู้โดยสารกลับไปยังอาคารผู้โดยสาร ผู้โดยสารรายหนึ่งขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์และได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ณ จุดเกิดเหตุในเมืองเทสซาโลนิกิ

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า มีการจัดเครื่องบินทดแทนเพื่อนำผู้โดยสารไปยังจุดหมาย

ผู้โดยสารเล่าให้สื่อท้องถิ่นฟังว่า ชายคนดังกล่าวห้อยหัวออกมาจากหน้าต่างโดยยื่นออกมาแค่ถึงไหล่ ก่อนที่ผู้โดยสารคนอื่นๆ จะช่วยดึงเขากลับเข้าไปข้างในได้ และยังกล่าวอีกว่า กระจกหน้าต่างแตกเสียหายจากชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เครื่องบิน แม้ว่าสายการบินไรอันแอร์จะยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตาม

“หน้ากากอนามัยหลุดลงมา และมีกลิ่นแรงมาก ศีรษะและไหล่ของผู้โดยสารคนหนึ่งโผล่ออกมานอกหน้าต่าง โชคดีที่เขาไม่ได้ถอดเข็มขัดนิรภัย”

คาดว่าเครื่องบินลำดังกล่าว มีอายุ 18 ปี ดำเนินการโดย มัลตาแอร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไรอันแอร์