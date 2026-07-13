เผย Volkswagen มีแผนปลดพนง. เพิ่มอีกกว่า 5 หมื่นคน หวังลดต้นทุนการผลิต ทัดเทียมคู่แข่ง
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า บริษัท Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของฝั่งยุโรปสัญชาติเยอรมนี อาจจำเป็นต้องปลดพนักงานเพิ่มอีกประมาณ 50,000 ตำแหน่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนทัดเทียมกับบริษัทคู่แข่งรายอื่นได้ ซึ่งถือเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกว่าค่ายผลิตรถยนต์ยุโรปรายใหญ่นี้กำลังวางแผนที่จะลดตำแหน่งงานสูงสุดถึง 100,000 ตำแหน่ง
โดย โอลิเวอร์ บลูม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร(ซีอีโอ) ได้แจ้งถึงแผนการนี้แก่พนักงานผ่านบันทึกภายในบริษัทที่ทางรอยเตอร์ได้เห็นในวันนี้ ซึ่งเขาระบุว่าหลังจากได้ตกลงที่จะลดพนักงานไปแล้ว 50,000 ตำแหน่งทั่วทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครืออย่าง Porsche และ Audi แล้วนั้น บริษัทยังจำเป็นต้องลดต้นทุนเพิ่มเติม หลังจากประเมินว่าบริษัทยังมีต้นทุนสูงกว่าบริษัทคู่แข่งในระดับเดียวกันอยู่ถึง 20%
จากข้อมูลในบันทึกภายในดังกล่าวระบุว่า นั่นหมายความว่าในทางทฤษฎี Volkswagen อาจต้องปลดพนักงานเพิ่มอีก 50,000 ตำแหน่งทั่วโลก
“ขณะนี้เรากำลังประเมินในทุกแบรนด์ ทุกบริษัท และทุกภูมิภาค ว่าจำเป็นต้องมีการปรับลดมากน้อยเพียงใดและสามารถดำเนินการได้จริงในระดับไหนบ้าง” บลูมระบุในบันทึกภายในดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ Volkswagen ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวที่ระบุว่าบริษัทกำลังพิจารณามาตรการที่อาจส่งผลให้มีการเลิกจ้างพนักงานมากถึง 100,000 ตำแหน่ง
บันทึกภายในนี้มีขึ้นหลังจากที่กลุ่มคนงานแสดงความไม่พอใจและเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งบลูมได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลของบริษัทเมื่อวันพฤหัสบดี(9 ก.ค.)ที่ผ่านมา
แหล่งข่าวระบุว่า ตัวแทนฝ่ายแรงงานในคณะกรรมการฯได้คัดค้านข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งมีรายงานว่ารวมถึงการลดจำนวนพนักงานและการอาจต้องปิดโรงงานจำนวน 4 แห่ง
อย่างไรก็ดี ในบันทึกภายใน บลูมระบุว่า ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าโรงงานในเมือง Emden, Hanover, Zwickau และ Neckarsulm ยังจะมีบทบาทที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างไรในช่วงทศวรรษ 2030 ซึ่งเขาต้องการหาทางออกที่ชาญฉลาดมากกว่าการปิดโรงงาน โดยก่อนหน้านี้เขาเคยเสนอแนวทางเลือกสำหรับโรงงานที่มีกำลังการผลิตเหลือเฟือหรือยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เช่น การปรับเปลี่ยนไปรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือการผลิตรถยนต์ Volkswagen รุ่นที่จำหน่ายในจีนเพื่อนำมาจำหน่ายในยุโรป