น้ำมันพุ่งสูงสุดรอบเดือน เบรนท์ใกล้แตะ 85 ดอลล์ หลังสู้รบ ตอ.กลางทวีความรุนแรง
ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 2% ในวันที่ 14 กรกฎาคม แตะระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ หลังจากสหรัฐกลับมาบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน ขณะที่ทั้งสองประเทศยกระดับการโจมตีในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขนส่งพลังงานในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเวลา 00.51 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช หรือ 07.51 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม ตามเวลาในไทย ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับการส่งมอบล่วงหน้า เพิ่มขึ้น 1.68 ดอลลาร์ หรือ 2% มาอยู่ที่ 84.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.65 ดอลลาร์ หรือ 2.1% มาอยู่ที่ 79.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ ราคาน้ำมันเบรนท์พุ่งขึ้นถึง 9.6% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020
จากการปรับขึ้นล่าสุดในวันอังคาร ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อยุติสงครามระหว่างกัน
สถานการณ์ดังกลาวมีขึ้นหลังจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เผยเมื่อวันจันทร์ว่า เรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ลำ ถูกขีปนาวุธร่อนของอิหร่าน 2 ลูกโจมตี บริเวณช่องเดินเรือฝั่งใต้ของช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอยู่ในน่านน้ำอาณาเขตของโอมาน ส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต 1 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 8 คน
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐได้กลับมาบังคับใช้มาตรการปิดล้อมการเดินเรือของอิหร่านอีกครั้ง พร้อมระบุว่าเขาต้องการให้ประเทศต่างๆ ที่ได้รับการคุ้มครองจากสหรัฐในการรักษาความปลอดภัยบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่สหรัฐเป็นผู้รับภาระ
ทิม วอเตอร์เรอร์ หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดของ KCM Trade กล่าวว่า การยกระดับความตึงเครียดครั้งล่าสุด ซึ่งรวมถึงการที่สหรัฐกลับมาใช้มาตรการปิดล้อม และการตอบโต้ของอิหร่าน ได้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงใหม่ให้กับตลาดอย่างชัดเจน แม้จะยังไม่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์ แต่เป้าหมายที่ขัดแย้งกันของทั้งสองฝ่ายได้ทำให้แนวโน้มด้านอุปทานน้ำมันมีความไม่แน่นอนอย่างมาก
ในตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 0.8% หลังจากเพิ่งปิดบวกมา 4 สัปดาห์จาก 5 สัปดาห์ล่าสุด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 138 จุด หรือ 0.3% ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งมีหุ้นเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ร่วงลงถึง 1.6%
หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปเป็นตัวฉุดตลาดสำคัญ หลังการปรับขึ้นอย่างร้อนแรงของหุ้นเหล่านี้มีปัจจัยพื้นฐานรองรับจากผลกำไรที่เติบโตจริง เนื่องจากกระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้สร้างความต้องการหน่วยความจำคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนประมวลผลอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเริ่มวิตกว่าราคาหุ้นอาจปรับตัวขึ้นมากเกินไปแล้ว และความต้องการดังกล่าวอาจไม่สามารถดำรงอยู่ได้ หาก AI ไม่สามารถสร้างผลกำไรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากอย่างที่ตลาดคาดหวังไว้
หุ้น Nvidia ปรับตัวลง 3.5% และเนื่องจาก Nvidia เป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐ จากกระแสความนิยมด้าน AI จึงกลายเป็นหุ้นที่กดดันดัชนี S&P 500 มากที่สุดในวันดังกล่าว
เมื่อปิดการซื้อขาย ดัชนี S&P 500 ลดลง 60.06 จุด ปิดที่ 7,515.34 จุด ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 138.37 จุด ปิดที่ 52,498.64 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 408.43 จุด ปิดที่ 25,873.18 จุด
ตลาดหุ้นเอเชียก็เผชิญกับการร่วงลงเช่นกัน โดยดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ร่วงลงถึง 8.9% ส่วนหุ้นของ SK Hynix ในตลาดกรุงโซลดิ่งลง 15.4% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่บริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 1997
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้รายนี้เพิ่งนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และสามารถระดมทุนได้ประมาณ 26,500 ล้านดอลลาร์ หุ้นดังกล่าวพุ่งขึ้น 13.1% ในวันแรกของการซื้อขาย แต่กลับร่วงลง 9.3% ในวันจันทร์
อย่างไรก็ตาม หุ้นบางส่วนในอุตสาหกรรม AI ยังสามารถทรงตัวได้ดีกว่า โดยหุ้นของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ที่ซื้อขายในตลาดไต้หวัน ปรับตัวขึ้น 1% หลังบริษัทเปิดเผยว่ารายได้เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเกือบ 68% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้รายได้รวมในช่วงครึ่งแรกของปีเติบโต 35.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่หุ้น TSMC ที่ซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ กลับปรับตัวลดลง 2.9% ในเวลาต่อมาของวัน