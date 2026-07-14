รบ.ทรัมป์เล่นงาน ICC บีบพันธมิตรโดดเดี่ยวศาล จ่อห้ามเดินทาง-ถอนวีซ่า-คว่ำบาตร
นายมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กล่าวเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเปิดฉากความพยายามเพื่อทำลายสิ่งที่สหรัฐเรียกว่า “ภัยคุกคามต่ออธิปไตยของสหรัฐ” จากศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC)
ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ รูบิโอกล่าวว่า ในตอนแรก ICC มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อดำเนินคดีเฉพาะความผิดที่ร้ายแรงที่สุดเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นองค์กรที่มีแนวคิดสุดโต่งและรุนแรงกว่านั้นมาก พร้อมย้ำว่ารัฐบาลทรัมป์จะไม่ยอมให้ศาลแห่งนี้คุกคามบุคลากรของสหรัฐ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในแถลงการณ์ว่า ไม่มีทางเลือกทางการทูตใดถูกตัดออกจากการรณรงค์เพื่อรื้อถอนภัยคุกคามที่ศาล ICC มีต่อชาวอเมริกัน
รูบิโอเขียนบทความแสดงความคิดเห็นในวอลล์สตรีทเจอร์นัลเมื่อวันจันทร์ อ้างถึงเสียงเรียกร้องจากนักกิจกรรมและบุคคลอื่นๆ ให้ศาลดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่สหรัฐ รวมถึงกรณีการเนรเทศผู้อพยพของรัฐบาลทรัมป์ หรือการโจมตีเรือที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าบรรทุกยาเสพติด
“ในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ ICC และมิตรสหายกำลังทำสงครามกับประเทศของเรา ไม่ใช่ด้วยกระสุนและขีปนาวุธ แต่ด้วยกฎหมาย ข้อตกลง และอำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศ” รูบิโอกล่าวในคลิปวิดีโอ โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง นาวิกโยธิน และอัยการที่ทำงานในคดีก่อการร้ายอาจเผชิญกับการดำเนินคดีโดยศาล
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาทางเลือกหลากหลายรูปแบบในการเล่นงานศาล ICC ซึ่งรวมถึงการห้ามเดินทาง การเพิกถอนวีซ่า การเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อศาล ICC และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้แรงกดดันทางการทูตต่อประเทศต่างๆ เพื่อให้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกศาล ICC
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายเดิมกล่าวว่า รูบิโอและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่น ๆ ของสหรัฐกำลังกดดันประเทศต่าง ๆ ให้เข้าร่วมการรณรงค์ “เพื่อโดดเดี่ยวศาลอาญาระหว่างประเทศในทางการทูต และเพื่อให้แน่ใจว่าศาลจะไม่สามารถดำเนินคดีต่อชาวอเมริกันได้”
เจ้าหน้าที่รายนี้กล่าวว่า ประเทศที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐ เป็นที่ตั้งของกองกำลังทหารสหรัฐ หรือได้รับประโยชน์จากร่มคุ้มกันด้านความมั่นคงของสหรัฐ กำลังถูกเรียกร้องให้ปฏิเสธอำนาจที่ศาล ICC อ้างว่ามีในการดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลและกำลังพลของสหรัฐ
“ประเทศที่ปฏิเสธจะคัดค้านศาล ICC ทั้งที่ยังพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐ มีแนวโน้มจะถูกสหรัฐจับตาและตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยเราจะจับตาด้วยความสนใจว่า ประเทศใดบ้างที่จะยืนเคียงข้างเราในการต่อต้านภัยคุกคามนี้ต่อชาวอเมริกัน ซึ่งยินดีเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องผู้อื่น” เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุ
โอเรียนน์ มาเยต์ โฆษกศาล ICC กล่าวว่า ศาลยังไม่มีความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวในขั้นตอนนี้
ICC ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 โดยประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินคดีอาชญากรรมสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ศาลจะใช้อำนาจพิจารณาคดีได้เฉพาะในกรณีที่ประเทศสมาชิกไม่สามารถหรือไม่เต็มใจดำเนินคดีต่อผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเหล่านั้นด้วยตนเอง
สหรัฐไม่เคยเป็นภาคีของศาล ICC อย่างไรก็ตาม ธรรมนูญกรุงโรม ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งศาล ยังให้อำนาจศาลในการดำเนินคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในดินแดนของประเทศสมาชิก แม้ว่าผู้ต้องหาจะเป็นพลเมืองของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตาม
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และบุคคลอื่นๆ ในกรุงวอชิงตัน รวมถึงอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ต่างยืนยันมาเป็นเวลานานว่า ศาล ICC ไม่ควรมีอำนาจในการสอบสวนและดำเนินคดีต่อชาวอเมริกัน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่และกำลังพลของกองทัพสหรัฐ
รัฐบาลทรัมป์สนับสนุนการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเจ้าหน้าที่ของศาล ICC ส่วนหนึ่งเพื่อสกัดกั้นความพยายามใด ๆ ในอนาคตที่อาจต้องการเอาผิดทางกฎหมายต่อประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน หรือเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหรัฐ จากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในต่างประเทศ
การต่อต้านศาลของทรัมป์ย้อนกลับไปถึงวาระแรกของเขา และปรากฏให้เห็นอีกครั้งด้วยแผนการลงโทษเจ้าหน้าที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2024 เมื่อทรัมป์ได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง และศาลอาญาระหว่างประเทศได้ออกหมายจับพันธมิตรของเขา คือ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล
เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศสามคนได้ฟ้องร้องทรัมป์และรัฐบาลของเขาเกี่ยวกับการคว่ำบาตรที่สหรัฐบังคับใช้ต่อบรรดาผู้พิพากษาเหล่านี้เมื่อปีที่แล้ว โดยอ้างว่ามาตรการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ศาล ICC ไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อสอบสวนเจ้าหน้าที่ของสหรัฐ