ฮูตีถล่มซาอุฯ ปิดฉากความสงบ 4 ปี อิหร่านยิงเรือฮอร์มุซ คร่าชีวิตชาวอินเดีย
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม กลุ่มฮูตีในเยเมน ยิงขีปนาวุธโจมตี ซาอุดีอาระเบีย หลังกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียได้ทิ้งระเบิดใส่สนามบินนานาชาติซานา ซึ่งถือเป็นการรุกรานอย่างโจ่งแจ้ง และทำให้ช่วงเวลาของการลดระดับความตึงเครียดที่ดำเนินมาเป็นเวลา 4 ปี นั้นถูกยุติลง
นอกจากนี้ กลุ่มฮูตียังเตือนให้สายการบินต่างๆ ไม่ให้ใช้เส้นทางบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบีย จนกว่าการปิดล้อมสนามบินซานาจะถูกยกเลิก
กระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมน ระบุว่า รันเวย์ของสนามบินนานาชาติซานาถูกโจมตีเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินของอิหร่านลงจอด ซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของเยเมน พร้อมกล่าวว่า กองกำลังของรัฐบาลจะตอบโต้เครื่องบินทุกลำที่มีเจตนาเป็นปฏิปักษ์และละเมิดน่านฟ้าของเยเมนด้วยทุกวิถีทางที่มี โดยอิหร่านต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ด้านซาอุดีอาระเบียกล่าวว่า สามารถสกัดขีปนาวุธที่กองกำลังฮูตีก่อการร้ายยิงมายังพื้นที่ตอนใต้ได้
ในวันเดียวกัน กระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) แถลงว่า มีลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 8 ราย จากการที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีใส่เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ได้แก่ เรือมอมบาซาและอัล บาฮิยา ระหว่างสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยในบรรดาผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 4 รายมีอาการสาหัส ซึ่ง 6 รายมัสัญชาติอินเดีย และอีก 2 รายเป็นชาวยูเครน
กระทรวงกลาโหม UAE กล่าวว่า เหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีอย่างโจ่งแจ้ง และ UAE มีสิทธิอันชอบธรรมในการตอบโต้
ทั้งนี้ ด้าน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) กล่าวว่า เรือทั้งสองลำได้เพิกเฉยต่อการเตือน ปิดระบบการนำทางและพยายามผ่านเส้นทางที่มีการวางทุ่นระเบิด