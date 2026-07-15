อิสราเอลจัดสรรงบ 434 ล้านดอลล์ สร้างถิ่นฐานยิว 34 แห่งในเวสต์แบงก์
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เบซาเลล สโมทริช รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอิสราเอล เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของอิสราเอลอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านเชเกล หรือ 434 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวน 34 แห่งในเขตเวสต์แบงก์
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ปาเลสไตน์ และรัฐอื่นๆ เห็นว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์
โดยสโมทริช ซึ่งเป็นผู้ที่คัดค้านการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์มาโดยตลอด และเป็นหัวหน้าพรรค Religious Zionism กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม ซึ่งหากเขาชนะการเลือกตั้งและได้ดำรงตำแหน่ง แผนดังกล่าวจะทำให้ถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเพิ่มเป็น 103 แห่ง ในระยะเวลา 4 ปี
สโมทริชกล่าวว่า เรากำลังเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐอิสราเอล ทำลายแนวคิดในการจัดตั้งรัฐของผู้ก่อการร้ายขึ้นใจกลางประเทศ และเสริมสร้างการยึดครองมาตุภูมิของเราในแคว้นยูเดียและสะมาเรีย โดยคำว่า ยูเดียและสะมาเรีย เป็นชื่อในพระคัมภีร์ที่รัฐบาลอิสราเอลและฝ่ายสนับสนุนมักใช้เรียก เวสต์แบงก์
และระบุว่า จะมีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 1,075 ล้านเชเกล เพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมไปที่ถิ่นฐานใหม่เหล่านี้
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รัฐมนตรีหลายกระทรวงได้เสนอแผนการจัดสรรงบประมาณสำหรับการตั้งถิ่นฐานให้กับคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเพื่อพิจารณา ซึ่งสโมทริชระบุว่า นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวันแห่งการเฉลิมฉลองของอิสราเอลและชุมชนผู้ตั้งถิ่นฐาน พร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูที่ให้การสนับสนุน
อย่างไรก็ดี ผลสำรวจชี้ว่า เนทันยาฮูมีแนวโน้มที่จะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเดือนตุลาคม
ปัจจุบันมี ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลประมาณ 700,000 คน ในเขตเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มตะวันออก ขณะที่มีชาวปาเลสไตน์ราว 2.7 ล้านคน