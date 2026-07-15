ตอ.กลางตึงเครียดหนัก! น้ำมันพุ่งต่อเนื่อง หุ้นมะกันปิดบวก หลังเงินเฟ้อลด
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และผลประกอบการของธนาคารขนาดใหญ่แข็งแกร่ง ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลด้านอุปทาน หลังสหรัฐและอิหร่านต่างเปิดฉากโจมตีกันและต่อสู้เพื่อแย่งชิงการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ
หลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นถึง 9% เมื่อวันจันทร์ การปรับขึ้นในวันอังคารเป็นไปอย่างจำกัด สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต ของสหรัฐ ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1.20 ดอลลาร์ หรือ 1.5% อยู่ที่ 79.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ ปิดที่ 84.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.43 ดอลลาร์ หรือ 1.7% หลังจากราคาทั้งสองชนิดต่างแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณหนึ่งเดือนในช่วงระหว่างวัน
ด้านดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ (CPI) เพิ่มขึ้น 3.5% ในช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ หลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคมเงินเฟ้อพุ่งขึ้นถึง 4.2%
อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI ปรับลดลง 0.4% โดยมีสาเหตุสำคัญจากราคาน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี หลังการหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในเดือนมิถุนายนช่วยคลายความตึงเครียดในตลาดพลังงานได้ชั่วคราว
แม้นักลงทุนในตลาดหุ้นจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับความตึงเครียดครั้งล่าสุดในตะวันออกกลางมากนัก แต่ทิม กริสกี นักกลยุทธ์การลงทุนอาวุโสของบริษัท Ingalls & Snyder กล่าวว่า สงครามยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นอยู่ แม้ว่าขณะนี้ตลาดยังไม่ได้ให้น้ำหนักกับประเด็นนี้มากนัก แต่ผลกระทบของมันยังคงอยู่ และกำลังบั่นทอนผลบวกจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทการเงิน และตัวเลข CPI ที่ดูดีในเดือนนี้ อาจแตกต่างไปอย่างมาก หากสถานการณ์ในตลาดน้ำมันยังเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่
ในตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 9.63 จุด หรือ 0.02% ที่ระดับ 52,508.27 จุด ดัชนี S&P 500 ปิดบวก 28.25 จุด หรือ 0.38% ที่ระดับ 7,543.59 จุด ส่วนดัชนี Nasdaq Composite ปิดบวก 233.83 จุด หรือ 0.90% ที่ระดับ 26,107.01 จุด
ด้านดัชนีหุ้นโลกของ MSCI ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.71 จุด หรือ 0.42% ปิดที่ 1,121.57 จุด ก่อนหน้านี้ ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปปิดบวก 0.17% โดยฟื้นตัวจากการร่วงลงระหว่างวัน หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐช่วยลดความกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ราคาทองคำในตลาดสปอตปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.29% มาอยู่ที่ 4,051.79 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์และการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย