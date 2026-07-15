หน้าแรก ต่างประเทศ ปูติน ส่งสารถ...

ปูติน ส่งสารถึง ร.10 เสียใจเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ หวังคนเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว

15.07.26 | 10:07 น.
ภาพจาก FB : สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

ปูติน ส่งสารถึง ร.10 เสียใจเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ หวังคนเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กในวันที่ 15 กรกฎาคม ว่า นายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569  ความว่า

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท


ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

ขอพระองค์ได้โปรดถ่ายทอดคำแห่งความอาลัย ความเห็นอกเห็นใจ และขอส่งกำลังใจอย่างจริงใจจากข้าพเจ้าไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทุกคน และขออวยพรให้ผู้บาดเจ็บทุกคนฟื้นตัวในเร็ววันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

ด้วยความเคารพอย่างสูง

Advertisement

วลาดีมีร์ ปูติน