ปูติน ส่งสารถึง ร.10 เสียใจเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ หวังคนเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กในวันที่ 15 กรกฎาคม ว่า นายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ความว่า
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
ขอพระองค์ได้โปรดถ่ายทอดคำแห่งความอาลัย ความเห็นอกเห็นใจ และขอส่งกำลังใจอย่างจริงใจจากข้าพเจ้าไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทุกคน และขออวยพรให้ผู้บาดเจ็บทุกคนฟื้นตัวในเร็ววันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ด้วยความเคารพอย่างสูง
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วลาดีมีร์ ปูติน