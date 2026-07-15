สถานทูตจีนจี้กัมพูชา เร่งสืบคดีแพทย์หญิงชาวจีนถูกฆ่า คุ้มครองชีวิตพลเมือง
โกลบอลไทม์รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา ออกแถลงเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาเร่งสืบสวนคดี จับกุมผู้ต้องสงสัยและลงโทษตามกฎหมาย รวมถึงดำเนินมาตรการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองจีนในกัมพูชา หลังจากที่เกิดเหตุ แพทย์หญิงชาวจีนวัย 47 ปี ถูกฆาตกรรมที่คลินิกจื่ออวิ๋น (Ziyun) ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของเธอ ในเขตดังเกา กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
ทางสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง จัดหาความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการดำเนินการหลังเกิดเหตุ และจะติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดต่อไป
ด้านตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่า สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายชาวกัมพูชา อายุ 37 ปี ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม โดยเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินคดีตามกฎหมาย และยืนยันว่าจะใช้มาตรการเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของชาวจีนในกัมพูชาด้วย
ผลการสืบสวนของตำรวจระบุว่า ผู้ต้องสงสัยและผู้เสียชีวิตไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ส่วนกรณีที่ครอบครัวของผู้ต้องสงสัยอ้างว่าเขาป่วยด้วยอาการทางจิตมานานหลายปีนั้น ตำรวจระบุว่า จำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากการประเมินทางนิติจิตเวชก่อน
ตำรวจย้ำว่า คดียังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและแรงจูงใจในการก่อเหตุให้เป็นไปตามกฎหมาย และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ตำรวจเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานหลายรายการจากที่เกิดเหตุ ผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตมีแผลแทงทั้งหมด 34 แผล ขณะที่ผลการสืบสวนเบื้องต้นชี้ว่า คดีนี้เป็น การฆาตกรรมที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นภายหลังการเสียชีวิต