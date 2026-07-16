291 ต่อ 241 สภาฝรั่งเศสผ่านร่างกม. การุณยฆาต
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม สมาชิกสภานิติบัญญัติของฝรั่งเศส ได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนน 291 ต่อ 241 อนุญาตให้ผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สามารถทำการุณยฆาต หรือเข้าถึงการช่วยดับชีพด้วยสารที่ทำให้เสียชีวิต โดยอาจจะเป็นการให้ผู้ป่วยใช้ด้วยตนเอง หรือหากผู้ป่วยไม่สามารถทำได้เนื่องจากข้อจำกัดทางร่างกาย ก็สามารถให้แพทย์หรือพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการแทนได้
โดยการการุณยฆาตจะจำกัดเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นพลเมืองฝรั่งเศสหรือผู้ที่พำนักอย่างถูกกฎหมายในฝรั่งเศส และจะต้องเป็นผู้ที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เผชิญกับโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและอยู่ในระยะลุกลามหรือระยะสุดท้าย มีทุกข์ทรมานทางร่างกายหรือจิตใจอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากโรคดังกล่าว และสามารถแสดงเจตนาได้อย่างสมบูรณ์ในการตัดสินใจ
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศส กล่าวบน X ว่า ในประเด็นนี้ ซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเกี่ยวข้องกับชีวิต ความทุกข์ทรมาน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แนวทางเดียวที่เหมาะสมคือการใช้เวลาในการรับฟัง พูดคุย และถกเถียงกัน พร้อมกล่าวว่า ในปี 2022 ตนได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมกันสร้างแนวทางนี้ไปพร้อมกับประชาชนชาวฝรั่งเศส ด้วยความรอบคอบ ความนอบน้อม และความเคารพต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ ซึ่งก็ได้ทำตามคำมั่นนั้นแล้ว
ผลสำรวจของ Ifop แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามถึง 84% สนับสนุนการอนุญาตให้มีทำการุณยฆาต โดยผู้ที่เห็นชอบระบุว่า กฎหมายนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในช่วงสุดท้ายของชีวิต มีสิทธิในการตัดสินใจและควบคุมวิธีการจากไปของตนเองมากขึ้น ภายใต้มีมาตรการคุ้มครองที่เข้มงวด
แอนน์ เรย์โนด์ ตัวแทนของสมาคมเพื่อสิทธิในการตายอย่างมีศักดิ์ศรีของฝรั่งเศส (ADMD) กล่าวว่า เมื่อความทุกข์ทรมานรุนแรงจนไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไป ยังสามารถเรียกว่าชีวิตได้หรือไม่ ขณะที่ความทุกข์ทรมานกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจทนได้อีกต่อไป และไม่สามารถบรรเทาได้แล้ว ผู้คนจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่า เมื่อใดและอย่างไรที่พวกเขาต้องการจากโลกนี้ไป
อย่างไรก็ดี ฝ่ายคัดค้าน ซึ่งรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนและกลุ่มศาสนา ให้เหตุผลว่า การุณยฆาตอาจสร้างแรงกดดันต่อผู้ที่เปราะบางได้ โดย บรูโน เรอไตโย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากฝ่ายอนุรักษนิยม กล่าวผ่าน X ว่า สังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภราดรภาพ ย่อมให้การสนับสนุน ปกป้อง และดูแลผู้คน ไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่เปราะบางที่สุดในสังคม
ปัจจุบัน การการุณยฆาตได้รับอนุญาตแล้วในหลายประเทศของยุโรป เช่น สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ ภายใต้กรอบกฎหมายที่แตกต่างกัน และหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาก็อนุญาตให้มีการช่วยให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายยุติชีวิตโดยแพทย์ด้วย