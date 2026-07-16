ยอดเหยื่อเซ่นดินไหวเวเนฯ พุ่งเฉียด 5 พัน กู้ภัย-ญาติลุยค้นหาร่างต่อ อีกกว่า 2 หมื่นยังไร้บ้าน
จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงสองครั้งซ้อนเขย่าประเทศเวเนซุเอลาเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน เพิ่มขึ้นเป็น 4,829 รายแล้ว จากการเปิดเผยความคืบหน้าของภัยพิบัติร้ายแรงดังกล่าวโดยนายฮอร์เก โรดริเกซ ประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ซึ่งระบุเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้มีรวม 16,740 ราย แต่ส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
ธรณีพิบัติภัยครั้งนี้ยังส่งผลให้ชาวเวเนซุเอลาอย่างน้อย 20,857 คน ต้องไร้ที่อยู่อาศัย โดยพวกเขาเหล่านี้ยังต้องอาศัยกันอยู่อย่างแออัดในค่ายพักพิง หลายแห่งขาดแคลน้ำและระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสม
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยและญาติของผู้เสียชีวิตในรัฐลาไกวรา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงการากัส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ยังคงเร่งค้นหาร่างของผู้ที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารต่างๆ ที่กองทับถมกันอยู่ต่อไป แม้จะผ่านมา 3 สัปดาห์แล้วนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูด สั่นสะเทือนประเทศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน