เจ้าหน้าที่ระดับสูงจีนเยือนเกาหลีเหนือ กระชับความร่วมมือสองชาติ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นายหวัง ฮู่หนิง สมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน หารือกับ นายโจ ยองวอน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคแรงงานเกาหลี ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเกาหลีเหนือ ที่กรุงเปียงยาง ระหว่างการเยือนตามคำเชิญของรัฐบาล
หวังได้ยืนยันใน เจตนารมณ์ของจีนในการดำเนินการตามข้อตกลงที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน และนายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้บรรลุรวมกันระหว่างการเยือนกรุงเปียงยางของสีเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ผ่านการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูง
หวังยังได้กล่าวถึงโอกาสครบรอบ 65 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ขณะที่โจกล่าวว่า เกาหลีเหนือมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และความร่วมมือเชิงยุทธวิธีกับจีน
นอกจากนี้ ฝ่ายจีนและเกาหลีเหนือยังได้หารือถึงแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการกระชับความร่วมมือในด้านธุรกิจ วัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างพรรครัฐบาลของทั้งสองประเทศ
ก่อนหน้านี้ พัค แทซอง นายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือ ได้พบกับประธานาธิบดีสี ที่กรุงปักกิ่ง เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 65 ปีของสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างจีนและเกาหลีเหนือ ซึ่งสีได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศพันธมิตรรักษาความแน่วแน่เชิงยุทธศาสตร์ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวน และเร่งดำเนินการตามข้อตกลงที่เขาได้บรรลุร่วมกับผู้นำคิม
ทั้งนี้ สนธิสัญญามิตรภาพ ความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 1961 ยังคงเป็นสนธิสัญญาป้องกันร่วม มีผลบังคับใช้อยู่เพียงฉบับเดียวของจีนในปัจจุบัน
ยาง มูจิน อาจารย์มหาวิทยาลัยเกาหลีเหนือศึกษาที่กรุงโซล ให้ความเห็นว่า เกาหลีเหนือต้องการรักษาการให้สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์จากจีน ขณะเดียวกัน จีนต้องการมีอิทธิพลในคาบสมุทรเกาหลีเช่นกัน