เกาะใต้นิวซีแลนด์สั่นสะเทือน แผ่นดินไหวขนาด 6.3 เตือนภัยคลื่นสึนามิ
สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.3 แมกนิจูด ขึ้นใกล้กับเมืองเทอาเนา ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ และมีการประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
โดยคณะกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาตินิวซีแลนด์ (NEMA) ระบุว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหว อยู่ห่างจากมืองเทอาเนา ไปทางทิศเหนือราว 40 กิโลเมตร มีความรุนแรง 6.3 แมกนิจูด โดยอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 53 กิโลเมตร ซึ่งเมืองนี้ถือเป็นประตูสู่ “ฟิออร์ดแลนด์” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ขณะที่ nzheral.co.nz รายงานว่า ผู้คนต่างพากันแตกตื่นวิ่งหนีออกจากอาคารเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น และ NEMA ได้ออกประกาศเตือนว่าอาจเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ จึงขอแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ อพยพไปยังที่ปลอดภัยในทันที เนื่องจากคาดว่า อาจจะเกิดสึนามิขึ้นได้
ขณะที่สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐ (USGS) และ ศูนย์วิจัยทางธรณีวิทยาแห่งเยอรมนี (GFZ) ต่างประเมินความรุนแรงของเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ไว้ที่ขนาด 5.9 และลึกลงไปใต้ดินกว่า 50 กิโลเมตร