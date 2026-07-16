มิน ออง ไลง์ ผู้นำเมียนมาเยือนไทยต้นสิงหาคม คาด ‘อนุทิน’ เตรียมหารือเรื่องฝุ่น-มลพิษ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า ในต้นเดือนสิงหาคมนี้ มิน ออง ไลง์ ประธานาธิบดีเมียนมา จะเดือนทางเยือนประเทศไทย โดยจะมีการพูดคุยกันเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกด้วย
นายอนุทินกล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมา และหยิบยกประเด็นเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำกก ขึ้นมาหารือ รวมทั้งเรื่องของการเผาที่ทำให้เกิดฝุ่นควัน เรื่องมลมิษ ชนกลุ่มน้อย และยาเสพติด ไปจนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคง ในการขจัดยาเสพติด ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการพูดคุยกับ มิน ออง ไลง์ ที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วยใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ทุกอย่างจะอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศไทย และหากนำไปสู่ผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศร่วมกัน ก็จะหาบทสรุปและบรรลุผลข้อตกลงด้วยความรวดเร็ว