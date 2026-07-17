ทรัมป์กล่าวหาจีน แทรกแซงเลือกตั้งปี 2020
ด็อยท์เชอเว็ลเลอรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ กล่าวที่ทำเนียบขาวว่า จีนได้แทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐในปี 2020 ซึ่งนายโจ ไบเดน เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ผ่านการเข้าถึงข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 220 ล้านราย และได้สั่งการให้ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) ดำเนินการสืบสวนข้อหาดังกล่าวเพื่อหาข้อเท็จจริง
พร้อมบอกว่าระบบปลอดภัยของการเลือกตั้งสหรัฐมีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง โดยเปิดทางให้มีการบิดเบือนและทุจริต ทางหน่วยงานรัฐบาลกลางกำลังดำเนินการเพื่อแจ้งเตือนไปยังรัฐต่างๆ ที่ข้อมูลการเลือกตั้งอาจได้รับผลกระทบจากการเรื่องนี้
ทรัมป์เรียกร้องให้มาตรการรักษาความมั่นคงของการเลือกตั้งมีความเข้มงวดมากขึ้น และขอให้สภาคองเกรสผ่านรัฐบัญญัติ SAVE ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่จะกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย กำหนดให้ต้องแสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองสหรัฐเมื่อลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงขยายอำนาจของรัฐบาลกลางในการเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาร์ก วอร์เนอร์ วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครต และรองประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองวุฒิสภา กล่าวว่า ข้อกล่าวหาที่น่าตกใจของทรัมป์เกี่ยวกับจีนเป็นเรื่องไม่จริงโดยสิ้นเชิง โดยหน่วยข่าวกรองของสหรัฐระบุ จีนไม่ได้พยายามเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนเสียงใดๆ ในการเลือกตั้งปี 2020
ขณะเดียวกัน หลิว ชาง โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีน จีนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยบอกว่าจีนไม่เคยแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ และจะไม่มีวันแทรกแซง
เอบีซีและเอ็นบีซีไม่ได้ถ่ายทอดสดการถ่ายถ้อยแถลงของทรัมป์ในครั้งนี้ผ่านสถานีโทรทัศน์ แต่ออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิง ขณะที่ซีเอ็นเอ็นเปิดให้รับชมคำปราศรัยผ่านเว็บไซต์และบริการแบบสมัครสมาชิก ซึ่งทรัมป์กล่าวถึงกรณีนี้ว่า สถานีดังกล่าวควรถูกเพิกถอนใบอนุญาต พร้อมกล่าวหาว่า เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสบคบคิด อย่างไรก็ดี ในสมัยที่อดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน และบารัค โอบามาดำรงตำแหน่ง ก็ไม่ได้มีการถ่ายทอดคำปราศรัยเช่นกัน