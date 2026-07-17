ทองโลกร่วง หลุดต่ำ 4,000 ดอลล์ ต่ำสุดรอบเกือบ 8 เดือน หลังตอ.กลางตึงเครียดขึ้นอีก
fxstreet รายงานว่า ราคาทองคำโลก ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 8 เดือน อยู่ที่ 3,975 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ในช่วงเปิดตลาดเอเชีย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 กรกฎาคม โดยทองราคาปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ที่ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ และตอกย้ำความคาดหวังว่า อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะสูงขึ้น
โดยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า อิหร่าน ได้ขอให้กลุ่มฮูตี กลุ่มกองกำลังติดอาวุธในเยเมน เริ่มเคลื่อนไหวพร้อมที่จะปิดทะเลแดง ซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับในการขนส่งน้ำมัน หากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน ทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดวิกฤตพลังงานโลกรอบใหม่ หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ข่าวระบุว่า ภัยคุกคามใดๆที่จะเกิดขึ้นกับทะเลแดง อาจทำให้วิกฤตพลังงานโลก ที่เกิดจากการที่อิหร่าน ปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก และเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดสงครามรอบใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นและกระตุ้นให้ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ส่งผลกระทบต่อความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน
ทั้งนี้ พัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นรอบความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บดบังความหวังในแง่ดีเกี่ยวกับการลดลงของอัตราเงินเฟ้อ โดยข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม แสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ ชะลอตัวลงในเดือนมิถุนายน ขณะที่ข้อมูลจากวันพุธที่ 15 กรกฎาคม แสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ก็ลดลงเช่นกัน
ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่า มีโอกาสเกือบ 55 เปอร์เซ็นต์ ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน