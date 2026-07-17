ทาโก้เบลล์ นำผักกาดหอมออกจากเมนู หลังพบปรสิตเป็นเหตุท้องเสีย
บีบีซีรายงานว่า ทาโก้เบลล์ เครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเจ้าดังของสหรัฐ ได้นำผักกาดหอมออกจากเมนูในบางรัฐ เนื่องจากพบว่ามีปรสิตและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในรัฐมิชิแกน ที่มีผู้ป่วยกกว่า 3,300 ราย ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ หลังจากการหารือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (CDC) กล่าวว่า มีผู้ติดเชื้อโรคไซโคลสปอเรียซิส ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อจากปรสิตที่แพร่กระจายผ่านอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน จำนวน 1,645 ราย ใน 5 รัฐ ซึ่งทั้งหมดมีประวัติว่าเคยรับประทานอาหารจาก Taco Bell
ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) แนะนำว่า ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีผักกาดแก้วหั่นฝอย ซึ่งนำเข้าจากเม็กซิโก และเสิร์ฟในร้านทาโก้เบลล์ ที่ตั้งอยู่ในรัฐอินเดียนา เคนทักกี มิชิแกน โอไฮโอ และเวสต์เวอร์จิเนีย พร้อมเผยว่า มีผู้ป่วย 94 ราย ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยพบการติดเชื้อไซโคลสปอเรียซิสครั้งแรกในวันที่ 13 พฤษภาคม แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
ทาโก้เบลล์กล่าวว่า จะไม่ใช้ผักกาดหอมจากซัพพลายเออร์รายหนึ่งมาประกอบอาหารอย่างไม่มีกำหนด และจะเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบจากเจ้าอื่นแทน แม้จะไม่มีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการ ทาโก้เบลล์เชื่อว่า การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของร้านอาหาร ซัพพลายเออร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ทาโก้เบลล์ไม่ได้ระบุชื่อของซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้จัดหาผักกาดหอม อย่างไรก็ดี สื่อท้องถิ่นของสหรัฐรายงานว่า คือเทเลอร์ฟาร์ม