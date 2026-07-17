สหรัฐ จ่อปรับเกณฑ์ใหม่ คุมเข้มวีซ่านร.-นักข่าวต่างชาติ ลดเวลาพำนักลง จีนเจออ่วมสุด

สหรัฐ จ่อปรับเกณฑ์ใหม่ วีซ่านร.-นักข่าวต่างชาติ ลดเวลาพำนักลง จีนเจออ่วมสุด
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ขยับดำเนินมาตรการจำกัดระยะเวลาของวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างอุปสรรคใหม่ให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นในการเข้าสหรัฐ
ภายใต้กฎระเบียบใหม่ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(DHS)ของสหรัฐ ได้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับวีซ่าประเภท F หรือสำหรับนักเรียนต่างชาติ วีซ่าประเภท J สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ได้รับอนุญาตทำงานในสหรัฐ และ วีซ่าประเภท I สำหรับบุคลากรด้านสื่อมวลชน ซึ่งวีซ่าเหล่านี้ปัจจุบันมีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาของโครงการหรือระยะเวลาของการจ้างงานในสหรัฐ
แต่กฎระเบียบใหม่ ระยะเวลาของวีซ่านักเรียนและวีซ่าสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนจะจำกัดไว้ไม่เกิน 4 ปี ส่วนวีซ่าผู้สื่อข่าว ซึ่งปัจจุบันมีอายุใช้งานได้หลายปี จะถูกจำกัดเวลาให้พำนักอยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 240 วัน หรือ 90 วันสำหรับนักข่าวที่ถือสัญชาติจีน อย่างไรก็ดี ผู้ถือวีซ่าสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาวีซ่าได้ นอกจากนี้กฎระเบียบใหม่ดังกล่าวยังห้ามนักศึกษาเปลี่ยนแปลง “เป้าหมายทางการศึกษา” ของตนเองในระหว่างการศึกษา หรือย้ายไปเรียนสถาบันอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งยังได้ปรับลดระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องเดินทางออกจากสหรัฐหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมเสร็จจาก 60 วัน ลงเหลือ 30 วัน
กฎระเบียบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ใน 60 วัน นับจากมีการประกาศในวารสารทางการของรัฐบาลสหรัฐ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาทบทวนของสภาคองเกรส
ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เป็นผลจากการขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการเข้าเมืองที่เริ่มขึ้นนับตั้งแต่ทรัมป์กลับมารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่ 2 เมื่อเดือนมกราคมปี 2025 ซึ่งรัฐบาลทรัมป์ได้เพิ่มการตรวจสอบการเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายอย่างเข้มข้น มีการเพิกถอนวีซ่านักเรียนและกรีนการ์ดของนักศึกษามหาวิทยาลัย เนื่องจากความเห็นทางอุดมการณ์ และการเพิกถอนสถานะทางกฎหมายของผู้อพยพหลายแสนคน
เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา กระทรวงต่างประเทศจีนได้ออกมาคัดค้านร่างกฎระเบียบใหม่ของสหรัฐสำหรับผู้สื่อข่าวจีน โดยชี้ว่าเป็นมาตรการที่เลือกปฏิบัติ
มีความเห็นจากนายดั๊ก แรนด์ อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ที่กล่าวว่า ชาวอเมริกันส่วนใหญ่เข้าใจถึงคุณค่าของการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติและการลดขั้นตอนทางราชการที่ไม่จำเป็น แต่กฎระเบียบนี้กลับส่งผลในทางตรงกันข้าม
ส่วนนายเดวิด เจ.เบียร์ ผู้อำนวยการฝ่ายศึกษานโยบายการเข้าเมืองของสถาบันคาโต กล่าวว่า ข้อจำกัดเรื่องการศึกษาและการโยกย้ายที่ระบุไว้ในกฎระเบียบใหม่นั้น ไม่มีพื้นฐานรองรับทางกฎหมาย
ขณะที่ DHS ระบุว่า จำนวนวีซ่าประเภทที่ระบุข้างต้นได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีการอนุมัติวีซ่านักเรียนมากกว่า 1.8 ล้านกรณีในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ สหรัฐยังได้อนุมัติวีซ่าให้กับผู้มาเยือนในโครงการแลกเปลี่ยนมากกว่า 500,000 คน และบุคลากรด้านสื่อมวลชนอีก 37,300 คน ในปีงบประมาณ 2024 ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2023
DHS ระบุอีกว่า จำนวนผู้มาเยือนกลุ่มนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ก่อให้เกิดความท้าทายต่อขีดความสามารถของ DHS ในการติดตามและกำกับดูแลบุคคลที่ไม่ใช่ผู้อพยพเหล่านี้ในระหว่างที่พำนักอยู่ในสหรัฐ
อย่างไรก็ดี DHS ระบุว่า ในกฎระเบียบใหม่นี้ ผู้ถือวีซ่าที่ต้องการพำนักอยู่ในสหรัฐเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาพำนักต่อ DHS หรือดำเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาใหม่ โดยการเดินทางออกนอกประเทศแล้วจึงกลับเข้ามายังสหรัฐอีกครั้ง