สภาญี่ปุ่นผ่านกม.สืบราชสันตติวงศ์เฉพาะเชื้อพระวงศ์ชายเท่านั้น ท่ามกลางวิกฤตเชื้อพระวงศ์ที่ลดลง 

สภาญี่ปุ่นผ่าน กม.สืบราชสันตติวงศ์เฉพาะเชื้อพระวงศ์ชายเท่านั้น ท่ามกลางวิกฤตเชื้อพระวงศ์ที่ลดลง
สำนักข่าวเอพี รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม รัฐสภาญี่ปุ่น ได้ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขปรับปรุงครั้งประวัติศาสตร์ต่อกฎหมายราชวงศ์ ฉบับศตวรรษที่ 19 โดยยืนยันว่า เฉพาะบุรุษที่สืบสายเลือดทางฝ่ายบิดาเท่านั้น ที่จะมีสิทธิขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิ โดยการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวจุดชนวนความวิตกกังวลว่า อาจจะส่งผลให้ราชวงศ์ญี่ปุ่นที่มีขนาดเล็กอยู่แล้ว ต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงต่อการสูญสิ้นในอนาคต
ทั้งนี้ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว รวมถึงการเปิดทางให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นผู้ชายที่มีสายเลือดราชวงศ์ห่างๆ มาเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อให้กำเนิดพระราชบุตรที่เป็นรัชทายาทในอนาคต และอนุญาตให้เจ้าหญิงยังคงสามารถรักษาฐานันดรศักดิ์ไว้ได้ แม้จะเสกสมรสกับสามัญชนก็ตาม
โดยบรรดาผู้สังเกตการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์ ต่างกังวลว่ามาตรการใหม่นี้อาจส่งผลร้ายจนถึงขั้นทำลายสถาบันสืบสันตติวงศ์ ที่สืบทอดทางสายเลือด ที่มีมานานกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการยืนกรานให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่เป็นจักรพรรดิได้ สร้างความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับจำนวนราชวงศ์ที่กำลังลดจำนวนลง และมีเชื้อพระวงศ์ที่ก้าวสู่วัยชรามากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ราชวงศ์ญี่ปุ่นให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีพระราชบุตรเพศชาย ซึ่งเจ้าชายฮิซาฮิโตะถือเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวที่ประสูติขึ้นมาในรอบ 4 ทศวรรษ โดยในบรรดาเชื้อพระวงศ์ระดับผู้ใหญ่ทั้งหมด 16 พระองค์ของญี่ปุ่น มีเพียง 5 พระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ชาย