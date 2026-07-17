มะกัน-อิหร่าน ถล่มแลกเดือดต่อเนื่อง เตหะราน ปลุกกบฏฮูตี ปิดช่องแคบบับอัลมันเดบ
กองบัญชาการกลางสหรัฐ (CENTCOM) แถลงเมื่อวันคืนวันที่ 16 กรกฎาคมว่า ได้เสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านล่าสุดซึ่งเป็นวันที่ 6 ติดต่อกันแล้วตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยกองกำลังสหรัฐ รวมถึงเครื่องบินขับไล่ โดรน และเรือรบ ได้ยิงโจมตีที่มีความแม่นยำสูงต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านหลายสิบแห่ง เช่น สถานีตรวจการณ์ชายฝั่งและฐานป้องกันภัยทางอากาศ โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ทางทหารและขีดความสามารถทางทะเล
โดยเมื่อเย็นวันพฤหัสบดี สหรัฐได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะเกชม์และใกล้กับเมืองบันดาร์อับบาส ซึ่งเป็นที่ตั้งท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดของอิหร่านและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของกองทัพเรือและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน ซึ่ง CENTCOM ระบุว่า การโจมตีดังกล่าวมุ่งหมายที่จะลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านลง
CENTCOM ระบุด้วยว่าได้นาวิกโยธินสหรัฐยังได้บุกควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งในอ่าวโอมาน หลังพยายามฝ่ามาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐที่ได้เริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ด้านสื่ออิหร่านรายงานว่ากลางดึกคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สหรัฐได้โจมตีสะพาน 3 แห่ง และสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองบันดาร์คามีร์ของอิหร่าน ตลอดจนยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินอิหร่านชาห์ร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านด้วย
ขณะที่อิหร่านก็ได้ยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเป้าหมายฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในชาติเพื่อนบ้านอ่าวเปอร์เซีย ทั้งคูเวตและบาห์เรน รวมถึงขยายการโจมตีฐานทัพอากาศในจอร์แดนที่อิหร่านอ้างว่าถูกสหรัฐใช้เป็นฐานในการโจมตีโรงพยาบาลด้านโรคมะเร็งในเด็กของอิหร่านเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 15 กรกฎาคมด้วย
IRGC แถลงต่อมาในวันที่ 17 กรกฎาคมว่า อิหร่านได้โจมตีศูนย์บัญชาการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสหรัฐในเมืองอัล-ทานฟ์ ในประเทศซีเรีย เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐได้สังหารทหารอิหร่านหลายนายที่เมืองอิหร่านชาห์ร
อย่างไรก็ดี ในขณะที่การโจมตีตอบโต้กันระหว่างสหรัฐและอิหร่านระลอกล่าสุดซึ่งกำลังสั่นคลอนข้อตกลงสันติภาพที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนนั้นยังดำเนินไป นางแคโรไลน์ เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาวแถลงในวันพฤหัสบดีว่า “ประธานาธิบดีทรัมป์จะให้พวกเขา (อิหร่าน) ต้องรับผิดชอบ หากพวกเขาผิดคำพูดที่ให้ไว้กับสหรัฐ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้นำสหรัฐยังเปิดกว้างสำหรับแนวทางทางการทูตเสมอ”
แหล่งข่าวหลายรายยังเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า อิหร่านได้ส่งสัญญาณให้กบฏฮูตี กองกำลังติดอาวุธพันธมิตรที่เคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเยเมน ทำการปิดช่องแคบบับอัลมันเดบ ที่ทอดตัวสู่ทะเลแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือขนส่งอันสำคัญของโลกในทันที หากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั้งโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านที่ทรัมป์ประกาศขู่ไว้ว่าจะลงมือในสัปดาห์ด้วย