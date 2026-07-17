ออสเตรเลียเรียกทูตลาวพบ ผิดหวังบทลงโทษคดีแอลกอฮอล์ปนเปื้อน คร่าออสซี่ 2 ราย
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ออสเตรเลีย ได้เรียกพบ เอกอัครราชทูตลาวประจำกรุงแคนเบอร์รา และกล่าวว่า รู้สึกผิดหวังและขมกลืนอย่างยิ่งจากการที่ลาวไม่ได้ดำเนินคดีด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของฮอลลี โบวล์ส และเบียนกา โจนส์ วัย 19 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 หลังจากที่ดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อนเมทานอล ในเมืองวังเวียง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแบ๊กแพคชาวต่างชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว ไปทางเหนือประมาณ 2 ชั่วโมง หากเดินทางด้วยรถยนต์
ทางการลาวอาจตั้งข้อหาผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องเพียง 2 ข้อหา ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีโทษจำคุกสูงสุดเพียง 1 ปี และปรับไม่เกิน 1,600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 1,120 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตมีความโกรธแค้นอย่างมาก และเรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียเข้ามาแทรกแซง
เพนนี หว่อง รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย ระบุในแถลงการณ์ว่า ออสเตรเลียย้ำจุดยืนอย่างต่อเนื่องว่า คาดหวังให้การดำเนินคดีของลาวอยู่ในระดับเดียวกันกับความร้ายแรงของโศกนาฏกรรมที่คร่าชีวิตฮอลลีและเบียนกา และเผยว่า จะหยิบยกข้อกังวลนี้ขึ้นหารือโดยตรงกับรัฐมนตรีต่างประเทศลาวในสัปดาห์หน้า ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
นอกจากชาวออสเตรเลียทั้งสองแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวอีก 4 คนที่เสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่ปนเปื้อนเมทานอล ได้แก่ ชาวเดนมาร์ก 2 คน ชาวอเมริกัน 1 คน และชาวสหราชอาณาจักร 1 คน
เมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดมีพิษ ถูกใช้ในภาคอุตสาหกรรมในฐานะตัวทำละลาย สารกำจัดศัตรูพืช และเชื้อเพลิงทางเลือก ทั้งนี้ หากนำมาปนเปื้อนในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบริโภคเข้าไป อาจทำให้เกิดอาการพิษรุนแรง ตาบอด หรือเสียชีวิตได้