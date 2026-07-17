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ดินถล่มทับชุมชนในเมืองฉงชิ่ง เร่งค้นหาผู้ติดใต้ซาก เผยมีการแจ้งเตือนแล้ว

17.07.26 | 14:21 น.
ดินถล่ม
(Mimama via AP)

ดินถล่มทับชุมชนในเมืองฉงชิ่ง เร่งค้นหาผู้ติดใต้ซาก เผยมีการแจ้งเตือนแล้ว

สำนักข่าวเอพี และรอยเตอร์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม เกิดเหตุดินถล่มที่เมืองฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ทำให้บ้านเรือนหลายหลังถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพัง และมีผู้ติดอยู่ใต้ซากจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด

ฉงชิ่ง
ซากปรักหักพังของกลุ่มอาคารที่ถล่มลงมาหลังเกิดดินถล่ม ที่อำเภอเผิงสุ่ย เมืองฉงชิ่ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม (Social Media/via REUTERS)

ขณะที่สถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีน รายงานว่า เหตุดินถล่มเกิดขึ้นที่อำเภอเผิงสุ่ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน เมื่อเวลาประมาณ 09.08 น. วันที่ 17 กรกฎาคม โดยมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือนำตัวออกจากซากปรักหักพังอย่างน้อย 8 คน และเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อไป โดยจำนวนผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุของดินถล่มดังกล่าว


ฉงชิ่ง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งนำกำลังเข้าไปยังพื้นที่ที่เกิดดินถล่ม ในอำเภอเผิงสุ่ย เมืองฉงชิ่ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม   (Mimama via AP)
ฉงชิ่ง
สภาพของชุมชนที่พังถล่มหลังเกิดดินถล่ม ที่อำเภอเผิงสุ่ย เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม (Mimama via AP)

โดยภาพจากสถานีโทรทัศน์ แสดงให้เห็นส่วนหนึ่งของเนินเขาที่ถล่มลงมาทับพื้นที่บริเวณที่พักอาศัยของชาวบ้าน และมีอาคารหลายหลังที่ตั้งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพัง

ฉงชิ่ง
เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้ติดใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดดินถล่มที่เผงสุ่ย เมืองฉงชิ่ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม (cnsphoto via REUTERS)

รอยเตอร์รายงานว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกัน เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. เจ้าหน้าที่ชุมชนในอำเภอเผิงสุ่ย พบเห็นหินร่วงลงมากระจัดกระจาย และได้ออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉิน และสั่งอพยพประชาชนกว่า 60 คน ออกจากพื้นที่เสี่ยง ก่อนที่จะเกิดเหตุดินถล่มในเวลาต่อมา