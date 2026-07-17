ดินถล่มทับชุมชนในเมืองฉงชิ่ง เร่งค้นหาผู้ติดใต้ซาก เผยมีการแจ้งเตือนแล้ว
สำนักข่าวเอพี และรอยเตอร์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม เกิดเหตุดินถล่มที่เมืองฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ทำให้บ้านเรือนหลายหลังถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพัง และมีผู้ติดอยู่ใต้ซากจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด
ขณะที่สถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีน รายงานว่า เหตุดินถล่มเกิดขึ้นที่อำเภอเผิงสุ่ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน เมื่อเวลาประมาณ 09.08 น. วันที่ 17 กรกฎาคม โดยมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือนำตัวออกจากซากปรักหักพังอย่างน้อย 8 คน และเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อไป โดยจำนวนผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุของดินถล่มดังกล่าว
โดยภาพจากสถานีโทรทัศน์ แสดงให้เห็นส่วนหนึ่งของเนินเขาที่ถล่มลงมาทับพื้นที่บริเวณที่พักอาศัยของชาวบ้าน และมีอาคารหลายหลังที่ตั้งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพัง
รอยเตอร์รายงานว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกัน เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. เจ้าหน้าที่ชุมชนในอำเภอเผิงสุ่ย พบเห็นหินร่วงลงมากระจัดกระจาย และได้ออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉิน และสั่งอพยพประชาชนกว่า 60 คน ออกจากพื้นที่เสี่ยง ก่อนที่จะเกิดเหตุดินถล่มในเวลาต่อมา