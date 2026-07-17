โฆษก กต.เผย กมธ.ประนอมภาคบังคับขอขยายเวลาสรรหาประธาน หาบุคคลเหมาะสม
นางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับ โดยกรรมาธิการประนอมภาคบังคับไทย-กัมพูชา ฝ่ายละ 2 คน ตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล หรือ UNCLOS ว่า เดิมจะครบกำหนดการสรรหาในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ แต่ทั้ง 2 ฝ่าย ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการสรรหากรรมาธิการคนที่ 5 เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการฯ ตามข้อเสนอของกรรมาธิการ ทั้ง 4 คน เป็นภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เพื่อให้มีเวลาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากที่สุด
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยังย้ำว่า บุคคลที่จะมาทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการฯ ควรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ มีประสบการณ์การทูต มีความเป็นกลาง เข้าใจบริบทสถานการณ์การณ์ไทย-กัมพูชาเป็นอย่างดี และรอบด้าน เพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนที่ 2 ฝ่ายยอมรับได้
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยังชี้แจงว่า การเลือกประธานกรรมาธิการฯ เป็นอำนาจของกรรมาธิการ ทั้ง 4 คน การจะใช้เวลามากขึ้น เพื่อสรรหาบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ ก็จะเป็นประโญชน์ต่อการทำงาน เพื่อแสวงหาทางออกที่ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งหากกรรมาธิการฯ ได้บุคคลมาทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการฯ แล้ว ก็จะมีการประชุม เพื่อหารือกรอบการทำงาน และกำหนดระเบียบการประนอมต่อไป พร้อมย้ำว่า ข้อสรุปจากกลไกประนอม ไม่ได้มีผลบังคับ แต่ขึ้นกับการตัดสินใจ และการหารือของทั้ง 2 ฝ่ายว่า จะบรรลุข้อตกลงหรือไม่ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินอย่างเต็มที่ ด้วยความมืออาชีพ โปร่งใส ยึดกฎหมายไทย หลักสากล และกฎหมายระหว่างประเทศ ให้ความสำคัญสูงสุดในการปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งหากมีพัฒนาการสำคัญ กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป