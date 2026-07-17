ภาพดาวเทียม ชี้เกาหลีเหนือ แอบสร้างโรงเก็บเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง ใกล้เขตปลอดทหาร
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม สถานีวิทยุเรดิโอฟรีเอเชียซึ่งมีฐานการดำเนินงานอยู่ในสหรัฐ รายงานอ้างข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์แสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือดูเหมือนจะสร้างโรงเก็บและโรงซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขึ้นหลายแห่งใกล้กับชายแดนระหว่างสองเกาหลี
เรดิโอฟรีเอเชียระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมที่มีการบันทึกไว้ระหว่างปี 2023 ถึงปี 2025 เผยให้เห็นอาคารทรงยาวจำนวน 21 หลัง ซึ่งแต่ละหลังมีความยาวประมาณ 52 เมตร ถูกสร้างขึ้นภายในฐานทัพขนาดเล็กของเกาหลีเหนือ ในบริเวณตอนใต้ของเมืองแกซองและทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ซึ่งหากวัดเป็นแนวตรงก็จะอยู่ห่างจากกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ไปเพียงประมาณ 50 กิโลเมตร
เรดิโอฟรีเอเชียระบุว่า อาคารดังกล่าวมีเพดานสูง มีผังอาคารที่ยาวและแคบ และมีถนนที่เอื้อให้ยานพาหนะสามารถเข้าถึงได้จากทั้งสองฝั่ง ลักษณะเช่นนี้ทำให้อาคารเหล่านี้มีความเหมาะสมสำหรับการจัดเก็บหรือซ่อมบำรุงยานลำเลียงและติดตั้งจรวดพร้อมยิง (TEL) รวมถึงระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง นอกจากนี้ ยังดูเหมือนว่าจะมีส่วนที่เป็นสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เชื่อมต่ออยู่กับอาคารเหล่านี้ด้วย
อย่างไรก็ดียังไม่พบภาพของจรวดพร้อมยิงหรือเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในภาพถ่ายดาวเทียม
เจคอบ โบเกิล นักวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม บอกกับเรดิโอฟรีเอเชียว่า เกาหลีเหนือได้ทำการขยายสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ โครงสร้างเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปรับปรุงพื้นที่เขตปลอดทหาร (DMZ)เท่านั้น แต่ก็นับ เป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบมากที่สุดส่วนหนึ่ง
ทั้งนี้เขตปลอดทหาร ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงปีค.ศ. 1953 เพื่อยุติสงครามเกาหลี ถือเป็นเขตกันชนระหว่างสองชาติที่มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตรและกว้าง 4 กิโลเมตร