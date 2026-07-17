‘แอนดี เบอร์แนม’ เตรียมนั่งนายกฯอังกฤษคนใหม่ 20 ก.ค. หลังได้รับเลือกเป็นหน.พรรคแรงงาน
สำนักข่าวเอพีและรอยเตอร์ รายงานว่า พรรคแรงงานเตรียมประกาศให้ “แอนดี เบอร์แนม” ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ของสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ หลังจากเบอร์แนม เป็นผู้สมัครชิงหัวหน้าเพียงผู้เดียวของพรรค และได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคแรงงาน 379 คน จากทั้งหมด 403 คน ในสภาสามัญชน เมื่อคืนวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ในรอบทศวรรษของอังกฤษ
ข่าวระบุว่า เบอร์แนม ในวัย 56 ปี ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเกรทเทอร์ แมนเชสเตอร์ อยู่ในสถานะผู้ที่เตรียมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษมาหลายสัปดาห์ หลังจากที่ เคียร์ สตาร์เมอร์ ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา (อ่านข่าว ฝืนไม่ไหว! เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกฯผู้ดี ลั่นลาออก ตามเสียงร้องพรรค เปิดเสนอชื่อชิงผู้นำใหม่ 9 ก.ค.)
รายงานระบุว่า การประชุมเลือกหัวหน้าพรรคถือเป็นเพียงพิธีการอย่างเป็นทางการ ก่อนที่เบอร์แนม จะขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ ต่อจากสตาร์เมอร์ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นวันที่พรรคต่างตั้งตารอคอยที่จะได้ทราบรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารประเทศของเบอร์แนม
รอยเตอร์รายงานว่า เบอร์แนม จะใช้สุนทรพจน์ของเขาตอกย้ำสารสำคัญว่า รัฐบาลของเขาจะเป็นพรรคแรงงานอย่างแท้จริง โดยจะกำกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การเพิ่มการควบคุมโดยรัฐ/สาธารณชน การฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม และการส่งคืนอำนาจกลับไปสู่มือของชุมชนท้องถิ่น
ตามเนื้อหาบางส่วนของสุนทรพจน์ ระบุว่า เขาจะให้สัญญาว่า จะมอบเส้นทางใหม่ให้แก่สหราชอาณาจักร ซึ่งแตกต่างจากเส้นทางที่เดินมาตลอด 40 ปีที่ผ่านมา และรัฐบาลของเขาจะชูความเป็นพรรคแรงงานอย่างภาคภูมิและเปิดเผยในลำดับความสำคัญและการตัดสินใจต่างๆ โดยเน้นประชาชนและท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่ทำ
อย่างไรก็ตาม เวลาของรัฐบาลชุดนี้เหลืออีกไม่ถึง 3 ปี ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ เบอร์แนมจึงจำเป็นต้องเริ่มปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาบางอย่างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้