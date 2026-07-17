ฝรั่งเศส เจอพายุฝนฟ้าคะนองถล่ม ดับแล้ว 2 ราย กว่า 5 หมื่นครอบครัว ไร้ไฟฟ้าใช้
ทางการฝรั่งเศสรายงานเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมว่า พายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มประเทศในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาหลังจากเผชิญคลื่นความร้อนมาอย่างยาวนาน ได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในประเทศแล้วอย่างน้อย 2 ราย และยังทำให้บ้านเรือนประชาชนมากกว่า 53,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้
นายกเทศมนตรีท้องถิ่นยืนยันว่ามีหญิงรายหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกต้นไม้โค่นล้มทับในเมืองแซงต์-วิกตูร์เนียง ทางตอนกลางของประเทศเมื่อเย็นวันพฤหัสบดี(16 ก.ค.) ส่วนที่จังหวัดอิแซร์ ตั้งอยู๋ทางตะวันออก มีรายงานชายรายหนึ่งเสียชีวิตในกลางดึกคืนวันเดียวกันที่โรงซ่อมแห่งหนึ่งที่เกิดเพลิงไหม้หลังจากถูกฟ้าผ่า
ด้านผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า Enedis ระบุว่า อิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองยังส่งผลให้บ้านเรือนราว 53,000 หลัง ประสบปัญหาไฟฟ้าดับ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลักคือแคว้นโอแวร์ญ-โรนาลป์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ และ แคว้นนูแวล-อากีแตน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
อย่างไรก็ดีสถานการณ์ของลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่นั้นได้บรรเทาลงในวันศุกร์ และหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสยังได้ยกเลิกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศระดับสีส้มในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแล้ว