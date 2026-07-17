ข่าวดีนักท่องเที่ยว ไต้หวัน ขยายฟรีวีซ่าคนไทย ถึง 31 ก.ค.2570
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ไต้หวันประกาศ ขยายมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (ฟรีวีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ต่อไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2570 โดยมาตรการดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่าและพำนักได้ไม่เกิน 14 วัน
นอกจากนี้ ไต้หวันได้ขยายมาตรการดังกล่าวสำหรับคนบรูไน และฟิลิปปินส์ ไปอีก 1 ปี หรือตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2570
การขยายมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว