ดินไหวใหญ่ 7.3 นอกชายฝั่งเม็กซิโก สะเทือนถึงกัวเตมาลา-เอลซัลวาดอร์ เตือนภัยสึนามิ
เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.3 แมกนิจูด นอกชายฝั่งรัฐเชียปัส ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศเม็กซิโก เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงประเทศกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ ทำให้อาคารหลายแห่งสั่นไหว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่า ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือความเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้น
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) ระบุว่า จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินประมาณ 15.2 กิโลเมตร โดยมีปรับแก้ข้อมูลจากการประเมินครั้งแรก ซึ่งเคยระบุว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูด ที่ความลึกเพียง 10 กิโลเมตร
หลังเกิดแผ่นดินไหว ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐได้ออกประกาศว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นสึนามิที่เป็นอันตรายบริเวณชายฝั่งที่อยู่ภายในระยะประมาณ 300 กิโลเมตร จากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว ซึ่งอยู่ในทะเลห่างจากเมืองชายฝั่งเล็กๆ ชื่อปวยร์โต มาเดโร ประมาณ 58 กิโลเมตร
ศูนย์เตือนภัยสึนามิระบุว่า คลื่นที่เกิดขึ้นอาจมีระดับสูงกว่าระดับน้ำขึ้นตามปกติประมาณ 0.3 เมตร ถึง 1 เมตร ในบางพื้นที่ชายฝั่งของเม็กซิโกและกัวเตมาลา
หลังแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งแรกยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกหลายครั้ง โดยบางครั้งมีขนาดความรุนแรงอยู่ระหว่าง 5 ถึง 6 แมกนิจูด ซึ่งประชาชนในเม็กซิโก กัวเตมาลา และเอลซัลวาดอร์ต่างสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้
ประธานาธิบดีคลอเดีย เชนบาม ของเม็กซิโก กล่าวว่า ทางการได้เปิดใช้มาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหว แต่จนถึงขณะนั้น ทั้งรัฐเชียปัสและรัฐตาบัสโก ซึ่งอยู่ติดกันยังไม่พบปัญหาหรือความเสียหายที่สำคัญ ขณะที่ประธานาธิบดีเบร์นาร์โด อาเรวาโล ของกัวเตมาลา กล่าวว่า ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ในหลายพื้นที่ของกัวเตมาลา ประชาชนที่อยู่ภายในบ้านพักและพนักงานที่กำลังทำงานในอาคารสำนักงานต่างรีบวิ่งออกมาบนถนนเพื่อความปลอดภัยทันทีหลังรับรู้แรงสั่นสะเทือน
พลเรือเอกเรย์มุนโด โมราเลส เลขาธิการกองทัพเรือเม็กซิโก กล่าวว่า ระดับน้ำทะเลไม่น่าจะเพิ่มขึ้นเกินครึ่งเมตร หรือประมาณ 1.5 ฟุต แต่ถึงกระนั้นก็ยังแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ชายหาดในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัย พร้อมยืนยันว่า ไม่มีปัญหาใด ๆ และไม่มีผลกระทบทางทะเลที่ร้ายแรง คาดว่าเพียงบางชายหาดอาจมีระดับน้ำทะเลสูงขึ้นไม่เกินครึ่งเมตร อันเป็นผลจากปรากฏการณ์สึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหว
ที่กรุงกัวเตมาลาซิตี แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารหลายแห่งโยกไหว และประชาชนจำนวนหนึ่งรีบวิ่งออกจากบ้านลงมาบนท้องถนน ขณะที่สื่อท้องถิ่นของกัวเตมาลาเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่อพยพออกจากอาคารราชการ หลังมีการเปิดใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยตามแผนรับมือเหตุแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวใหญ่ในลาตินอเมริกาครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่เวเนซุเอลายังคงอยู่ระหว่างการฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูด ซึ่งเกิดขึ้นติดต่อกันในเวลาเพียงไม่ถึงนาที เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา