ด่วน! เรือติดธงไทย ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ IRGC อ้างเมินคำเตือน

ด่วน! เรือติดธงไทยถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ IRGC อ้างเมินคำเตือน
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างสำนักข่าวทาสนิม สื่ออิหร่านรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเปิดเผยว่า เรือติดธงไทยลำหนึ่งถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่าน หลังจากกองทัพเรือแห่งกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน(IRGC) อ้างว่าเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามจะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือของIRGC
แหล่งข่าวระบุอีกว่าเรือลำดังกล่าวถูกกองทัพเรือของ IRGC เข้าเผชิญหน้าและตกเป็นเป้าหมายการโจมตี
อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเรือติดธงไทยที่ถูกโจมตีลำดังกล่าวเป็นคือเรืออะไร ได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงไร รวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่
รายงานเหตุโจมตีเรือไทยลำดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีตอบโต้กันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงภายในและช่องแคบฮอร์มุซ ที่อิหร่านและสหรัฐต่างพยายามเข้าควบคุมการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซสำคัญของโลก โดยก่อนหน้านี้อิหร่านได้ออกคำเตือนให้เรือที่ต้องการสัญจรผ่านจะต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามคำประกาศของกองทัพอิหร่านเสียก่อน
ล่าสุด IRGC แถลงในวันเสาร์(18 ก.ค.)ว่ามีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ เกิดระเบิดขึ้นหลังจากชนเข้ากับทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ “เมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อน เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ซึ่งพยายามแล่นผ่านเขตทุ่นระเบิดทางใต้ของช่องแคบฮอร์มุซโดยถูกหน่วยข่าวกรองอเมริกันหลอกนั้น ได้เกิดระเบิดและไฟไหม้ขึ้น” แถลงการณ์ของ IRGC ระบุ ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักข่าว IRNA โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ IRGC ยังแถลงผ่านทางโทรทัศน์ว่า พวกเขาได้หยุดเรือ 4 ลำที่พยายามแล่นผ่านเส้นทางน้ำที่สำคัญแห่งนี้ด้วย