นอร์เวย์อ่วม! ไฟไหม้วอดบ้านเรือนกว่า 100 หลัง ทีมผจญเพลิง-เฮลิคอปเตอร์ขนน้ำเร่งดับ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามเผาผลาญบ้านเรือนประชาชนมากกว่า 100 หลัง ในเมืองแดรมเมน ทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ จนวอดวายเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงมากกว่า 60 นาย พร้อมทั้งเฮลิคอปเตอร์ขนน้ำ ระดมกำลังเร่งควบคุมเพลิงที่โหมลุกไหม้ท่ามกลางกระแสลมแรง
กลุ่มควันสีดำหนาทึบปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงออสโลไปทางทิศตะวันตกราว 50 กิโลเมตร แต่ในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือสูญหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในย่านที่พักอาศัยที่สร้างติดกันเป็นแถวยาวในเมืองนี้
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่ เนื่องจากไฟยังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องและลามไปยังป่าบริเวณโดยรอบ
ทั้งนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัดในทันทีว่าต้นเพลิงมาจากจุดใดหรือมีสาเหตุมาจากสิ่งใด