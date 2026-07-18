กต.แจง ตรวจสอบแล้ว ไม่ใช่เรือไทย ชี้สถานการณ์ในฮอร์มุซไม่แน่นอน ขอบ.เดินเรือติดตามข่าวสารใกล้ชิด

กต.แจง ตรวจสอบแล้ว ไม่ใช่เรือไทย ชี้สถานการณ์ในฮอร์มุซไม่แน่นอน ขอ บ.เดินเรือติดตามข่าวสารใกล้ชิด
ตามที่มีรายงานข่าวเมื่อคืนวันที่ 17 ก.ค.2569 โดยสำนักข่าวต่างๆ รวมถึงสำนักข่าวของอิหร่าน อ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของ IRGC โดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น
น.ส.ใจไทย อุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน และกองทัพเรือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งทางกองทัพเรือได้ออกมาชี้แจงด้วยแล้วว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไป
ทั้งนี้ โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูง กระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือ รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด