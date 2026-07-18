ทรัมป์ งัดมาตรการภาษี ขู่แคนาดา ปมจัดการไฟป่า ทำควันพิษคลุมแดนมะกัน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา โพสต์ลงแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ขู่แคนาดาว่าจะเผชิญมาตรการทางภาษีใหม่ เนื่องจากไม่พอใจหลังเหตุไฟป่าหลายร้อยจุดที่กำลังลุกลามเผาผลาญพื้นที่วงกว้างในประเทศแคนาดาได้ก่อให้เกิดกลุ่มควันลอยปกคลุมเข้ามาสร้างผลกระทบให้กับหลายเมืองในประเทศสหรัฐ
คำขู่ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้ร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากไฟป่าในแคนาดา และนายดั๊ก ฟอร์ด มุขมนตรีรัฐออนแทรีโอของแคนาดา กล่าวเรียกร้องให้สหรัฐช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับไฟป่ามากกว่าจะพร่ำบ่นวิพากษ์วิจารณ์ว่ามาตรการรับมือของแคนาดาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนี้ นายคาร์นีย์ยังประกาศด้วยว่ารัฐออนแทรีโอจะจัดซื้อเครื่องบินใหม่จำนวน 11 ลำ เพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็ว
“สหรัฐอเมริกากำลังถูกรุกรานโดยไม่จำเป็นด้วยอากาศที่สกปรก ปนเปื้อน และไม่ดีต่อสุขภาพ” ทรัมป์โพสต์ พร้อมขู่จะเรียกเก็บภาษีใหมเนื่องจากความประมาทเลินเล่อโดยเจตนาของแคนาดา โดยยังระบุว่าเขาจะโทรศัพท์หานายมาร์ก คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดา เพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหานี้ ทั้งยังกล่าวหาแคนาดาว่าไม่ได้ดูแลรักษาผืนป่าอย่างเหมาะสม
ก่อนหน้านี้นายคาร์นีย์เคยกล่าวว่าเป็นความรับผิดชอบของทั้งสองประเทศในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลให้เกิดไฟป่ารุนแรง
ภายหลังการโพสต์ของทรัมป์ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินของแคนาดาออกมาระบุว่า ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องและมีประวัติความร่วมมือกันมายาวนานในการรับมือกับภัยพิบัติในลักษณะนี้ โดยอ้างถึงข้อตกลงแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือด้านการดับเพลิงระหว่างแคนาดาและสหรัฐที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 และข้อตกลงความช่วยเหลืออีกฉบับที่เกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอด G7 ในปี 2025
ข้อมูลจากระบบข้อมูลไฟป่าของแคนาดาระบุว่า จนถึงวันศุกร์ที่ผ่านมามีไฟป่ากำลังลุกไหม้อยู่ในแคนาดาประมาณ 888 จุด ส่วนใหญ่เป็นไฟที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ในจำนวนนี้กว่า 190 จุด ที่ลุกไหม้อยู่ในรัฐออนแทรีโอ ซึ่งบางจุดยังไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน
ส่วนในสหรัฐหลายพื้นที่รวมถึงกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อันเป็นเมืองหลวง ท้องฟ้าเต็มไปด้วยความขมุกขมัวจากควันไฟที่เกิดจากไฟป่าลอยปกคลุม ขณะที่สหรัฐเองกำลังเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ โดยข้อมูลจากศูนย์ประสานงานด้านไฟป่าแห่งชาติระบุว่า จนถึงขณะนี้ในปี 2026 มีพื้นที่ป่าในสหรัฐถูกไฟไหม้ไปแล้วถึง 3.7 ล้านเอเคอร์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีที่ 2.7 ล้านเอเคอร์